Идеальный картофель фри дома: что нужно добавить в масло для ресторанного вкуса
Приготовить идеальный картофель фри кажется простым делом, но на практике результат часто разочаровывает.
Он получается либо мягким и жирным, либо пересушенным с горьковатой корочкой. Впрочем, существует простой кулинарный прием, позволяющий каждый раз получать картофель фри как в ресторане — хрустящий, золотистый и нежный внутри.
В чем секрет идеального картофеля фри
Никакой сложной техники или дорогостоящих ингредиентов не требуется. Весь секрет заключается в одном простом шаге во время жарки.
Когда масло хорошо нагрето, достаточно добавить к нему чайную ложку пшеничной муки и быстро перемешать. Этот незаметный лайфхак создает на поверхности картофеля тонкий слой защиты. Он «закрывает» влагу внутри и уменьшает впитывание жира.
В результате картофель получается идеально хрустящим снаружи и мягким внутри — как в лучшем фастфуде.
Ингредиенты для домашнего картофеля фри
1 кг картофеля;
1 ч. л. пшеничной муки;
растительное масло для жарки;
соль по вкусу.
Как приготовить картофель фри как в ресторане
Очистите картофель и нарежьте его одинаковыми брусочками.
Замочите в очень холодной воде на 20–30 минут (лучше со льдом).
Тщательно обсушите — лишняя влага испортит хрустящую корочку.
Разогрейте растительное масло. Добавьте муку и быстро перемешайте.
Жарьте картофель порциями до золотистого цвета на среднем огне.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать жир, и посолите.
Почему картофель фри не получается хрустящим: главные ошибки
Неправильный сорт картофеля
Для фри нужен картофель с высоким содержанием крахмала. Она дает хрустящую корочку и правильную текстуру. Молодой картофель часто слишком водянистый.
Отсутствие замачивания
Если не вымочить картофель в холодной воде, лишний крахмал останется на поверхности — из-за этого кусочки слипаются и плохо румянятся.
Излишняя влага перед жаркой
Недостаточно сухой картофель влечет за собой разбрызгивание масла и мешает образованию корочки.
Неправильная температура масла
Если масло недостаточно горячее (примерно 180°C — оптимально), картофель впитывает жир и становится тяжелым вместо хрустящим.
Неподходящее масло
Лучше использовать рафинированное подсолнечное или рапсовое масло с высокой температурой дымления.