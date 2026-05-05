Идеальный картофель фри дома: что нужно добавить в масло для ресторанного вкуса

Приготовить идеальный картофель фри кажется простым делом, но на практике результат часто разочаровывает.

Как приготовить картофель фри как в ресторане

Как приготовить картофель фри как в ресторане / © pexels.com

Он получается либо мягким и жирным, либо пересушенным с горьковатой корочкой. Впрочем, существует простой кулинарный прием, позволяющий каждый раз получать картофель фри как в ресторане — хрустящий, золотистый и нежный внутри.

В чем секрет идеального картофеля фри

Никакой сложной техники или дорогостоящих ингредиентов не требуется. Весь секрет заключается в одном простом шаге во время жарки.

Когда масло хорошо нагрето, достаточно добавить к нему чайную ложку пшеничной муки и быстро перемешать. Этот незаметный лайфхак создает на поверхности картофеля тонкий слой защиты. Он «закрывает» влагу внутри и уменьшает впитывание жира.

В результате картофель получается идеально хрустящим снаружи и мягким внутри — как в лучшем фастфуде.

Ингредиенты для домашнего картофеля фри

  • 1 кг картофеля;

  • 1 ч. л. пшеничной муки;

  • растительное масло для жарки;

  • соль по вкусу.

  1. Очистите картофель и нарежьте его одинаковыми брусочками.

  2. Замочите в очень холодной воде на 20–30 минут (лучше со льдом).

  3. Тщательно обсушите — лишняя влага испортит хрустящую корочку.

  4. Разогрейте растительное масло. Добавьте муку и быстро перемешайте.

  5. Жарьте картофель порциями до золотистого цвета на среднем огне.

  6. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать жир, и посолите.

Почему картофель фри не получается хрустящим: главные ошибки

Неправильный сорт картофеля

Для фри нужен картофель с высоким содержанием крахмала. Она дает хрустящую корочку и правильную текстуру. Молодой картофель часто слишком водянистый.

Отсутствие замачивания

Если не вымочить картофель в холодной воде, лишний крахмал останется на поверхности — из-за этого кусочки слипаются и плохо румянятся.

Излишняя влага перед жаркой

Недостаточно сухой картофель влечет за собой разбрызгивание масла и мешает образованию корочки.

Неправильная температура масла

Если масло недостаточно горячее (примерно 180°C — оптимально), картофель впитывает жир и становится тяжелым вместо хрустящим.

Неподходящее масло

Лучше использовать рафинированное подсолнечное или рапсовое масло с высокой температурой дымления.

