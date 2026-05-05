Россияне обстреляли ракетами и дронами города в одной из областей Украины: много погибших и страшные последствия

Последствия обстрела Харьковщины

Харьков и область снова оказались под массированным огнем российских оккупантов. После дневного ракетного удара по Мерефе город Харьков атаковали боевые дроны. К сожалению, количество погибших в Мерефе увеличилось — двое мужчин умерли в больнице от полученных травм.

О масштабах разрушений и состоянии пострадавших рассказала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Количество жертв в Мерефе возросло

Медикам не удалось спасти двух мужчин в возрасте 59 и 68 лет, которые получили критические ранения во время атаки на Мерефу. Старший мужчина умер по дороге в больницу, а младший — в операционной из-за тяжелой травмы грудной полости. Пять человек погибли непосредственно на месте прилета.

Общая статистика пострадавших:

Погибших: 7 человек.

Раненых: 31 человек.

Среди пострадавших — дети: двухлетний малыш и двое подростков.

Сейчас в больницах Харькова находятся 13 жителей Мерефы, большинство из которых имеют сложные минно-взрывные и осколочные травмы. Четверо пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии.

Руслан Врагов, руководитель Харьковской областной клинической больницы: «Это два человека с переломами позвоночника, это пациенты, которые с проникающими ранениями. На момент пока пациент находится в реанимации — это означает, что угроза их жизни есть. Но наши медики делают все необходимое чтобы стабилизировать состояние, некоторые из них остаются еще на аппаратах ИВЛ».

Массированная атака на Харьков: ракеты и дроны

Харьков утром терроризировали ракетами, а затем — боевыми беспилотниками. Одна ракета повредила жилую многоэтажку, другая попала в складские помещения. Вражеский дрон уничтожил железнодорожный вагон; проводница и локомотивная бригада успели вовремя перейти в укрытие, поэтому обошлось без жертв в этом эпизоде.

Последствия и трехдневный траур

По предварительным данным, оккупанты ударили по Мерефе ракетами типа «Искандер», которые разорвались на дороге рядом с жилой застройкой. Жертвами стали обычные прохожие и люди, которые были во дворах.

В Мерефянской громаде объявлен трехдневный траур. На местах трагедий в Харькове и Мерефе работают спасатели, энергетики восстанавливают линии электропередач, а волонтеры помогают разбирать завалы.

