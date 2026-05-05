В России вспыхнул один из крупнейших НПЗ: СБУ достала до нефтяного гиганта под Петербургом

Служба безопасности Украины совместно с силами обороны поразила объекты нефтяной инфраструктуры в Ленинградской области РФ. Под ударом оказались НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающая станция «Кириши».

По данным СБУ, операцию провели бойцы спецподразделения "Альфа" совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем. На объектах зафиксировано возгорание.

НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет 20–21 млн. тонн нефти в год, а доля предприятия — более 6% от общего объема нефтепереработки РФ.

В результате атаки беспилотников на заводе зафиксировано попадание по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти. На предприятии идет пожар.

Также удар понесла нефтеперекачивающая станция «Кириши». На ее территории поражен резервуар с нефтепродуктами. Станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставку нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.

В СБУ подчеркнули, что российская нефтяная отрасль остается одним из источников финансирования войны против Украины.

«Каждый проданный баррель российской нефти – это финансовый ресурс для продолжения войны против Украины. Поэтому мы системно работаем над уменьшением этих доходов врага», — отметили в Службе безопасности.

Там добавили, что российские стратегические объекты даже в глубоком тылу больше не могут считаться защищенными.

