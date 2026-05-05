- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 667
- Время на прочтение
- 2 мин
"Почему ПВО не работает?": РФ накрывает новая волна "бавовны", раздаются взрывы (видео)
Чебоксары, находящиеся в России, находятся под атакой украинских дронов «Лютый».
Утром 5 мая в Чебоксарах прозвучала серия взрывов. Повторно поражен завод стратегического значения «ВНИИР-Прогресс».
Об этом сообщают РосСМИ.
Очевидцы заполонили Сеть кадрами, на которых виден «налет» дронов на Чебоксары. Речь идет об атаке украинскими БПЛА типа «Лютый».
По предварительным данным, целью «добрых дронов» стал завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Примечательно, что он попадает под удар уже второй раз за сутки. Над объектом, учитывая кадры в соцсетях, поднимается густой столб дыма.
Впрочем, власть, традиционно, информирует о работе противовоздушной обороны по враждебным целям. В свою очередь, жители региона жалуются, что их оставили на произвол судьбы.
«Почему ПВО не работает?» — искренне удивляются они.
Напомним, ночью 5 мая в российских Чебоксарах сообщают об ударе по предприятию «ВНИИР-Прогресс», производящему навигационные системы для военной техники, в частности для ракет и дронов. По данным российских источников, могла быть применена ракета Фламинго, однако официального подтверждения этому нет. Также сообщается о падении обломков беспилотника на торговый центр и повреждении зданий. Пострадавшие пока не зафиксированы.
Удары по Москве - последние новости
Дроны атаковали Москву за несколько дней до парада 9 мая. Так, 4 мая в столице РФ раздались взрывы. Российские власти заявили о работе ПВО и сбитии беспилотников. Из-за атаки временно ограничивали работу аэропортов и задерживали рейсы. Сообщается о повреждении построек в столице РФ. Это произошло накануне важного государственного мероприятия.
Как отмечал Зеленский, украинские дроны способны добраться до Москвы во время парада 9 мая. По его словам, это демонстрирует возможности украинских сил наносить удары вглубь территории РФ. Он намекнул, что такая ситуация создает для России дополнительные риски безопасности во время массовых мероприятий.