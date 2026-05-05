"Почему ПВО не работает?": РФ накрывает новая волна "бавовны", раздаются взрывы (видео)

Утром 5 мая в Чебоксарах прозвучала серия взрывов. Повторно поражен завод стратегического значения «ВНИИР-Прогресс».

Об этом сообщают РосСМИ.

Очевидцы заполонили Сеть кадрами, на которых виден «налет» дронов на Чебоксары. Речь идет об атаке украинскими БПЛА типа «Лютый».

Дата публикации 08:05, 05.05.26

По предварительным данным, целью «добрых дронов» стал завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Примечательно, что он попадает под удар уже второй раз за сутки. Над объектом, учитывая кадры в соцсетях, поднимается густой столб дыма.

Впрочем, власть, традиционно, информирует о работе противовоздушной обороны по враждебным целям. В свою очередь, жители региона жалуются, что их оставили на произвол судьбы.

«Почему ПВО не работает?» — искренне удивляются они.

Напомним, ночью 5 мая в российских Чебоксарах сообщают об ударе по предприятию «ВНИИР-Прогресс», производящему навигационные системы для военной техники, в частности для ракет и дронов. По данным российских источников, могла быть применена ракета Фламинго, однако официального подтверждения этому нет. Также сообщается о падении обломков беспилотника на торговый центр и повреждении зданий. Пострадавшие пока не зафиксированы.

Дроны атаковали Москву за несколько дней до парада 9 мая. Так, 4 мая в столице РФ раздались взрывы. Российские власти заявили о работе ПВО и сбитии беспилотников. Из-за атаки временно ограничивали работу аэропортов и задерживали рейсы. Сообщается о повреждении построек в столице РФ. Это произошло накануне важного государственного мероприятия.

Как отмечал Зеленский, украинские дроны способны добраться до Москвы во время парада 9 мая. По его словам, это демонстрирует возможности украинских сил наносить удары вглубь территории РФ. Он намекнул, что такая ситуация создает для России дополнительные риски безопасности во время массовых мероприятий.

