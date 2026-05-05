Украинские технологии на защите Тайваня: опыт ВСУ помогает готовиться к войне с Китаем

Украинский военный с беспилотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, Украина и Тайвань налаживают глубокое сотрудничество через сеть волонтеров и бизнеса. Боевой опыт украинских операторов дронов может стать очень полезным для подготовки острова к вероятной агрессии Китая.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Тайвань способен перенять немало опыта у Украины. Несмотря на отсутствие официальных дипломатических или военных отношений, неформальное взаимодействие между сторонами постепенно усиливается. Частично этот разрыв перекрывает неофициальная сеть, которую формируют представители бизнеса и волонтеры.

Сотрудничество между Украиной и Тайванем выстраивает неформальная сеть

В статье описывается опыт Ли, который до полномасштабной войны в Украине работал курьером в Тайване. Он проводил свободное время с друзьями или за видеоиграми. Об Украине имел представление в основном благодаря игре S.T.A.L.K.E.R., действие которой происходит в Чернобыльской зоне.

Сегодня Ли воюет в составе украинской армии на передовой и считает, что его знания в сфере беспилотников могут стать полезными не только для Украины, но и впоследствии для его родной страны.

«Война с Китаем когда-то произойдет, и тогда мой опыт пригодится», — сказал Ли в интервью в киевской кофейне во время отпуска с фронта.

Он является частью новой неформальной сети, в которую входят обычные граждане и оборонные компании, выстраивающие сотрудничество между Украиной и Тайванем. Этих людей объединяет общий вызов — угроза со стороны значительно более мощных соседей, поэтому они обмениваются опытом, ресурсами и технологиями, проверенными в условиях войны.

Такое сотрудничество развивается, несмотря на отсутствие официальных связей и осторожность правительств, которые не стремятся обострять отношения с Китаем. В то же время украинское производство дронов в значительной степени зависит от китайских компонентов, в частности двигателей и аккумуляторов, а Тайвань глубоко интегрирован в китайскую экономику.

С 1992 года Украина придерживается политики «единого Китая», признавая правительство в Пекине. Сам Тайвань также избегает шагов, которые могли бы вызвать недовольство Китая, имеющего тесные связи с Россией.

Несмотря на это, неофициальный обмен военными разработками и знаниями продолжается — в нем участвуют представители оборонной отрасли и волонтеры, среди которых и Ли. Кроме того, Тайвань помогает Украине гуманитарно и поддерживает процесс восстановления, а украинские депутаты посещали Тайбэй.

Тайваню следует позаимствовать украинский опыт войны

Ли убежден, что Тайваню, который готовится к возможным угрозам, стоит позаимствовать украинский опыт применения инновационного оружия — в частности воздушных, морских и наземных роботизированных систем.

Мужчина также отметил, что во время возвращений домой его знакомые из тайваньской армии активно расспрашивают об использовании дронов на фронте в Украине. Их интересует, как можно заглушить беспилотник или спастись от преследования. При этом в реальности, если дрон со взрывчаткой уже выбрал цель, шансов избежать поражения почти нет.

«Эти вопросы — как детские, как будто спрашивать, как есть», — отметил Ли.

Трудности у армии Тайваня

Военные эксперты и отдельные бывшие чиновники Тайваня обвиняют армию страны в медленном внедрении новейших решений, в частности недостаточном использовании принципов асимметричной войны, которые активно демонстрирует Украина на поле боя.

В то же время в самом Тайване признают, что налаживание официального военного сотрудничества с Киевом связано с рядом трудностей.

«Опыт Украины в использовании дронов в реальных боевых условиях является чрезвычайно ценным», — отметил заместитель гендиректора Управления промышленного развития Министерства экономики Тайваня Цоу Юйсин.

В то же время он отметил, что из-за военной секретности получить полный доступ к таким технологиям довольно сложно.

Несмотря на это, один из украинских военных, который служит оператором БпЛА и проводил отпуск в Тайване вместе с девушкой, был приглашен выступить перед членами парламентского Комитета по иностранным делам и национальной обороне. По словам бойца, прошлым летом он несколько часов подробно рассказывал о войне в Украине.

Интерес к опыту Украины среди мирных жителей Тайваня

Интерес к украинскому опыту растет и среди гражданского населения Тайваня. В частности, 35-летняя менеджер проектов из Тайбэя Тина Ху сообщила, что ознакомилась с пособием по гражданской обороне, где приведены советы по безопасности при использовании дронов, основанные на украинских реалиях. Она также уже определила ближайшее укрытие и подготовила для каждого члена семьи «тревожный чемодан» с необходимыми вещами — батарейками, фонарями и запасами пищи.

Тайвань стал для Украины «воротами для китайских комплектующих»

В бизнес-среде контакты также активизируются. Тайвань фактически стал тем, что украинские производители дронов называют «воротами для китайских комплектующих». Даже после ограничения прямых поставок из Китая в Украину — что, по оценкам украинских чиновников, связано с отношениями Пекина и Москвы — часть компонентов по-прежнему доступна через Тайвань.

Тайваньские компании нередко поставляют продукцию в Украину через страны Восточной Европы. По данным аналитика Самары Дюрр из тайваньского Исследовательского института демократии, общества и новых технологий, в 2025 году Тайвань экспортировал десятки тысяч дронов в Чехию и Польшу, значительная часть которых в итоге оказалась в Украине — часто через благотворительные инициативы для нужд армии.

Сотрудничество Украины и Тайваня в сфере дронов

Сотрудничество развивается в обоих направлениях. В Тайване международные оборонные компании рекламируют свои беспилотники как проверенные в войне в Украине, хотя непосредственно украинские производители их не реализуют. В свою очередь, тайваньские компании отправляют собственные разработки в Украину для тестирования, отметил генеральный директор Thunder Tiger Джин Су.

Кроме того, международные оборонные корпорации все чаще привлекают украинских инженеров к созданию решений, специально адаптированных под нужды Тайваня.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприниматель Александр Мащенко изменил направление своего бизнеса: вместо оборудования для вейкбординга он начал заниматься разработкой морских беспилотников под брендом Strug. Впоследствии один из партнеров предпринимателя предложил ему исследовать возможности использования таких систем для обороны Тайваня в случае потенциального вторжения Китая.

Как пояснил Мащенко, Украина способна поделиться релевантным опытом, ведь Тайваню необходимы средства, которые могут действовать на значительном расстоянии в акватории пролива между островом и материковой частью Китая. Речь идет как о подводных беспилотниках, так и о надводных платформах с перехватчиками — подобные решения уже применяются Украиной в Черном море.

Гендиректор американской компании Neros Сорен Монро-Андерсон сообщил, что сейчас в Тайване тестируют сотню беспилотников, созданных на основе украинских технологий. По его словам, компания уже имеет представительство в Украине и рассматривает вариант запуска производства непосредственно в Тайване.

«Наша цель — перенести наработанные в Украине технологии в Тайвань и наладить там массовое производство», — отметил он.

Руководитель другой американской оборонной технологической компании Auterion Лоренц Майер, которая также работает в Украине, в прошлом году заключил соглашение о сотрудничестве с научным учреждением в Тайване. Разработанное его компанией программное обеспечение для наведения активно используется на фронте в Украине и постоянно совершенствуется.

В марте один из крупнейших украинских оборонных стартапов General Cherry объявил о сотрудничестве с американской компанией Wilcox. В рамках этой договоренности дроны по украинским разработкам будут изготавливать в США, а продукция Wilcox, в свою очередь, поставляется и в Тайвань.

В Тайване изготавливают дроны по украинским технологиям

Украина заинтересована в расширении международного сотрудничества и недавно заключила соглашения по безопасности с тремя странами Ближнего Востока. В то же время неконтролируемое распространение технологий украинского происхождения за рубежом вызывает определенное беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что украинские дроны не должны экспортироваться только как готовый продукт. Он призывает компании предлагать комплексный подход — с подпиской на технику, обновлением программного обеспечения и услугами дистанционных операторов из Украины. По убеждению руководства государства, это будет способствовать формированию долгосрочных партнерств по безопасности.

В марте Зеленский сообщил о производственных площадках за пределами Украины, где международные компании и отдельные украинские фирмы изготавливают дроны по украинским технологиям. По словам чиновника и представителя оборонной отрасли, которые говорили анонимно, один из таких объектов расположен в Тайване.

Производство украинских дронов за рубежом — что известно

Напомним, в феврале Зеленский сообщил, что в 2026 году в Европе, в частности в странах Балтии и Севера, заработают десять экспортных центров по производству украинских дронов. Производственные линии уже действуют в Британии, а в середине февраля должен был стартовать выпуск в Германии. Проекты базируются на отечественных технологиях и специалистах, укрепляя европейскую безопасность и открывая украинским компаниям выход на международные рынки.

Угроза войны Китая с Тайванем — последние новости

В марте Китай предложил Тайваню «мирное воссоединение», обещая стабильные поставки энергоресурсов на фоне глобальной нестабильности из-за войны на Ближнем Востоке. Представитель Пекина Чэнь Биньхуа заверил в готовности гарантировать острову энергетическую безопасность, однако Тайбэй традиционно отверг эти претензии, отметив собственный суверенитет. Эксперты расценивают предложение КНР как очередной инструмент политического давления в условиях мирового энергокризиса.

В конце апреля Тайвань привел флот и авиацию в готовность из-за появления китайского эсминца и фрегата вблизи островов Пенху в Тайваньском проливе. Всего за сутки вокруг острова зафиксировали 22 самолета и 9 кораблей КНР. Минобороны Тайваня заявило о принятии соответствующих мер наблюдения, а президент Лай Чинте назвал такие действия частью операций в «серой зоне» и психологическим давлением Пекина с целью изменения статус-кво.

