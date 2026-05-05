Была роскошной: Николь Кидман в красном платье с пайетками и перьями сияла на Met Gala

Николь Кидман / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — Бал Института костюма Met Gala 2026, который был посвящен открытию выставки «Costume Art” («Искусство костюма»). Дресс-код мероприятия звучал так — Fashion Is Art («Мода — это искусство»), который каждая звезда интерпретировала по-своему.

Одной из самых роскошных на ивенте была Николь Кидман. Это ее седьмое появление на костюмированном балу. Перед фотографами в Метрополитен-музее она появилась в гламурном красном платье Chanel, расшитом пайетками, которое было создано именно для этого события.

Наряд имел приталенный силуэт, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, шлейф и длинные рукава со страусиными перьями на манжетах. Такие же перья украшали платье в виде баски.

Николь дополнила аутфит белокурым париком с длинными волосами, нежным макияжем с бежевым блеском на губах и нюдовым маникюром. Из украшений звезда использовала кольца с бриллиантами и сапфирами, а также часы Omega «Manhattan» 1982 года, инкрустированные бриллиантами.

Предлагаем рассмотреть луки, в которых Николь Кидман появлялась в предыдущие годы на Met Gala.

