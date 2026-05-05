Чистить зубы до или после завтрака: стоматолог объяснила, как правильно

Чистка зубов / © Credits

Реклама

Стоматолог Дипа Чопра объяснила, что чистка зубов перед завтраком является более целесообразной для здоровья ротовой полости. По ее словам, ночью на зубах накапливаются бактерии и налет, которые стоит удалить еще до приема пищи.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кроме этого, утренняя чистка помогает создать на поверхности зубов защитный слой фтора. Это, как отмечает врач, позволяет уменьшить влияние кислот и сахаров, содержащихся в продуктах завтрака.

Реклама

Несмотря на рекомендации специалистов, многие люди привыкли чистить зубы после еды. В соцсетях пользователи объясняют это тем, что так избавляются от остатков пищи и неприятного запаха после завтрака.

В то же время стоматолог предостерегает: чистка зубов сразу после еды может навредить эмали. Особенно это актуально после употребления кислых продуктов, в частности фруктов, соков или джемов. Такие продукты временно смягчают эмаль, и в этот момент она становится более уязвимой к механическому воздействию.

По словам Чопры, если чистить зубы в этот период, можно фактически повреждать размягченную эмаль. В долгосрочной перспективе это может привести к ее стиранию, повышенной чувствительности зубов и эрозии.

Именно поэтому специалисты советуют или чистить зубы до завтрака, или же делать это после еды с паузой. Если выбрать второй вариант, необходимо подождать не менее 30 минут. За это время слюна успевает частично нейтрализовать кислоты, а эмаль — восстановить свою твердость.

Реклама

Напомним, состояние ротовой полости в значительной степени зависит от ежедневного рациона. Ранее мы сообщали, какие продукты вредят ее здоровью.

Новости партнеров