Худеем до лета: как избавиться от жира на боках

Многие женщины ходят идеальную фигуру к лету / © Credits

Реклама

Жир на животе и боках может стать настоящей проблемой, от которой трудно избавиться независимо от того, сколько вы занимаетесь спортом. Часто дело не только в тренировках, но и в том, что вы едите.

Об этом пишет She Finds.

Употребляйте больше белка

Белок имеет более высокий термический эффект по сравнению с жирами и углеводами, что означает, что ваш организм сжигает больше калорий, переваривая белок. Это может помочь увеличить общий расход калорий и поддержать потерю жира. Белок помогает вам чувствовать себя сытыми дольше, снижая вероятность переедания и перекусов нездоровой пищей. Это может помочь контролировать общее потребление калорий, что имеет решающее значение для сжигания жира на животе.

Реклама

Уменьшите потребление сахара

Рафинированный сахар и обработанные продукты часто калорийные, но бедные питательными веществами. Высокое потребление рафинированного сахара может вызвать скачки и падение уровня сахара в крови, что приводит к усилению голода и тяги к пище.

Ешьте больше клетчатки

Клетчатка впитывает воду и расширяется в желудке, помогая вам чувствовать себя сытым дольше. Она также замедляет всасывание сахара в кровь, что помогает поддерживать постоянный его уровень. Стабильный уровень сахара может предотвратить скачки инсулина, уменьшая накопление жира в области живота.

К продуктам, богатым клетчаткой, относятся яблоки, ягоды, брокколи, морковь, брюссельская капуста, овес, киноа, семена чиа и льна.

Раньше мы писали, как избавиться от жира на талии. Больше об этом читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров