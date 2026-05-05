Какой банан полезнее: как степень спелости влияет на здоровье

Бананы / © unsplash.com

Реклама

Пищевая ценность бананов меняется в зависимости от степени их созревания — вместе с этим меняется и влияние на организм. Диетологи объясняют, чем отличаются зеленые, желтые и перезрелые плоды и кому какой вариант подходит.

Об этом сообщило издание HuffPost.

По мере созревания банана его состав постепенно трансформируется: часть крахмала превращается в простые сахара, уменьшается количество клетчатки, меняется уровень витаминов и антиоксидантов. Именно поэтому один и тот же фрукт может по-разному влиять на уровень глюкозы в крови, пищеварение и энергетический баланс.

Реклама

Неспелые, зеленые бананы содержат больше всего резистентного крахмала и минимум сахара. По словам диетолога Эйвери Зенкер, этот компонент действует подобно клетчатке: ферментируется в кишечнике, поддерживает полезные бактерии, способствует снижению воспаления и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, он усваивается медленнее, что позволяет дольше сохранять чувство сытости. Такой вариант может быть полезным для людей с преддиабетом, диабетом 2 типа или другими метаболическими нарушениями, а также для тех, кто хочет улучшить состояние микробиома. В то же время из-за

Едва спелые бананы — желтые с зелеными концами — остаются источником клетчатки и имеют относительно низкое содержание сахара, хотя часть крахмала уже превращается в простые сахара. По словам специалистов, в них сохраняется стабильный уровень минералов, в частности калия и магния. Такой вариант подходит людям, которые хотят получить пользу для пищеварения без характерного «мелового» привкуса зеленых плодов, а также тем, кому нужна равномерная энергия в течение дня без резких скачков глюкозы. Их также рекомендуют при инсулинорезистентности и расстройствах пищеварения.

Спелые бананы — полностью желтые и мягкие — содержат больше природных сахаров, поскольку большая часть крахмала уже преобразована. При этом они имеют более высокий уровень антиоксидантов, а концентрация витаминов и минералов достигает пика. По данным специалистов, один банан может обеспечить около 8% суточной потребности в калии и магнии, которые важны для работы мышц, костей и поддержания нормального артериального давления. Такой вариант подходит перед физическими нагрузками или для быстрого пополнения энергии, а также людям, которые хотят увеличить потребление калия.

Очень спелые бананы с коричневыми пятнами содержат еще больше сахара, тогда как количество клетчатки продолжает уменьшаться. Они легче усваиваются, поэтому могут быть удобными для людей с чувствительным пищеварением или пониженным аппетитом. В то же время специалисты советуют ограничивать их людям, которые контролируют уровень сахара в крови.

Реклама

Перезрелые бананы, которые становятся тёмными и мягкими, имеют самое высокое содержание сахара и антиоксидантов, но меньше клетчатки и частично теряют витамин С. В то же время они сохраняют калий и могут содержать немного больше фолиевой кислоты, чем спелые плоды. Такой продукт чаще используют для выпечки или приготовления смузи, поскольку он имеет насыщенный сладкий вкус и хорошо сочетается с другими ингредиентами.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые обнаружили неожиданную связь между употреблением популярного снека и риском деменции.

Новости партнеров