Как преодолеть дефицит железа без таблеток: ученые обнаружили эффективную альтернативу

Ученые назвали лучший способ безопасно повысить уровень железа

Низкий уровень железа влечет за собой анемию — состояние, когда кровь не может переносить достаточное количество кислорода. Из-за падения уровня гемоглобина человек испытывает постоянную усталость, слабость и потерю концентрации.

О том, как эффективно и безопасно справиться с этой проблемой, пишет Earth со ссылкой на результаты нового клинического исследования.

По данным ВОЗ, от анемии страдает 30% женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Традиционно врачи назначают синтетические таблетки, однако часто вызывают побочные эффекты. Но недавно ученые доказали, что натуральные растительные добавки могут закрыть дефицит железа без ущерба пищеварению.

Растительное железо против синтетики

Обычные аптечные препараты чаще всего содержат сульфат железа. Если этот элемент не усваивается полностью, он задерживается в кишечнике и раздражает его стенки, что приводит к тошноте или запоров. Именно из-за плохой переносимости многие пациенты прекращают лечение.

Чтобы найти альтернативу, ученые провели 60-дневное клиническое испытание с участием почти сотни добровольцев. Им давали капсулы с растительным железом, полученным из листьев карри. Результаты оказались потрясающими: все участники, принимавшие растительные добавки, сообщили о хорошем или очень хорошем комфорте для пищеварения, а уровень кислорода в их крови значительно вырос.

Неожиданное открытие по поводу витамина С

Традиционно считается, что для лучшего усвоения растительного железа необходим витамин С. Однако исследование показало интересный нюанс.

Ученые разделили участников на группы: одни получали только экстракт листьев карри, другие – смесь железа с добавлением витамина С (из экстракта амлы), а третьи пили плацебо. Выяснилось, что уровень гемоглобина вырос примерно на 13% в группе, принимавшей исключительно железо, тогда как в группе с витамином С этот показатель поднялся всего на 8%. Хотя витамин С и помогает железу попасть в кровь, для повышения самого гемоглобина вполне достаточно чистого растительного экстракта.

Важная оговорка от ученых

Несмотря на положительные результаты, исследователи отмечают, что лечить анемию следует только после установления точного диагноза, ведь усталость может быть следствием других заболеваний. Избыток железа в организме способен накапливаться и вредить внутренним органам.

«Предстоящие масштабные и долгосрочные исследования необходимы для подтверждения этих выводов и дальнейшей оценки устойчивой эффективности и безопасности различных стратегий приема препаратов железа», — отметила главная исследовательница Махешвари Патель.

Ученые подчеркивают, что хотя растительные добавки демонстрируют отличные результаты и не вызывают проблем с желудком, их следует принимать под клиническим наблюдением с регулярным контролем показателей крови.

