Воспаление языка и проблемы с памятью: как наш организм сигнализирует о дефиците витаминов
Наше тело часто сигнализирует о внутренних проблемах задолго до серьезных заболеваний.
Наше тело часто подает едва заметные сигналы о внутренних проблемах еще до появления серьезных проблем. В частности, существуют малоизвестные признаки дефицита определенных витаминов, своевременное распознание которых может стать ключевым фактором для сохранения здоровья и ранней диагностики.
Речь идет о дефиците витамина В12, сообщает врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия, передает Daily Express.
Медик рассказывает, что с дефицитом этого витамина связано много симптомов, большинство которых могут быть неспецифическими.
«Может ощущаться покалывание, спутанность сознания, проблемы с памятью. Это также может вызвать мышечную слабость и очень, очень болезненный и воспаленный язык», — пояснил Сурадж.
По данным Британской службы здравоохранения (NHS), дефицит витамина B12 часто проявляется одышкой, расстройствами пищеварения, потерей аппетита и тахикардией.
Хотя иногда причиной становится несбалансированный рацион, чаще всего проблему провоцирует пернициозная анемия. Это аутоиммунное состояние, при котором иммунитет атакует клетки желудка, блокируя усвоение витамина.
Наиболее подвержены этому заболеванию женщины в возрасте около 60 лет, люди с генетической предрасположенностью или сопутствующими диагнозами.
Пищевые источники витамина B12
Витамин B12 играет решающую роль во многих жизненно необходимых функциях организма, включая образование эритроцитов и поддержку нервной системы. Взрослым (в возрасте от 19 до 64 лет) нужно примерно 1,5 микрограмма витамина B12 ежедневно.
Источниками витамина B12 являются:
мясо;
рыба;
молоко;
сыр;
яйца;
некоторые виды хлопьев для завтрака.
Мясо, рыба и молочные продукты обычно полностью покрывают потребность организма в витамине B12. В то же время в растительной пище — фруктах, овощах или злаках — этот элемент практически отсутствует, поэтому веганам может быть сложнее получить его необходимую норму только из рациона.
Напомним, эксперты рассказали когда и как именно следует принимать витамины. Хотя наука в целом не выдвигает жестких требований относительно конкретного времени суток для приема, выбор правильного момента помогает снизить риск побочных эффектов и улучшить усвоение нутриентов.
