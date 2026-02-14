Воспаление языка и проблемы с памятью: как наш организм сигнализирует о дефиците витаминов

Витамины / © Unsplash

Наше тело часто подает едва заметные сигналы о внутренних проблемах еще до появления серьезных проблем. В частности, существуют малоизвестные признаки дефицита определенных витаминов, своевременное распознание которых может стать ключевым фактором для сохранения здоровья и ранней диагностики.

Речь идет о дефиците витамина В12, сообщает врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия, передает Daily Express.

Медик рассказывает, что с дефицитом этого витамина связано много симптомов, большинство которых могут быть неспецифическими.

«Может ощущаться покалывание, спутанность сознания, проблемы с памятью. Это также может вызвать мышечную слабость и очень, очень болезненный и воспаленный язык», — пояснил Сурадж.

По данным Британской службы здравоохранения (NHS), дефицит витамина B12 часто проявляется одышкой, расстройствами пищеварения, потерей аппетита и тахикардией.

Хотя иногда причиной становится несбалансированный рацион, чаще всего проблему провоцирует пернициозная анемия. Это аутоиммунное состояние, при котором иммунитет атакует клетки желудка, блокируя усвоение витамина.

Наиболее подвержены этому заболеванию женщины в возрасте около 60 лет, люди с генетической предрасположенностью или сопутствующими диагнозами.

Пищевые источники витамина B12

Витамин B12 играет решающую роль во многих жизненно необходимых функциях организма, включая образование эритроцитов и поддержку нервной системы. Взрослым (в возрасте от 19 до 64 лет) нужно примерно 1,5 микрограмма витамина B12 ежедневно.

Источниками витамина B12 являются:

мясо;

рыба;

молоко;

сыр;

яйца;

некоторые виды хлопьев для завтрака.

Мясо, рыба и молочные продукты обычно полностью покрывают потребность организма в витамине B12. В то же время в растительной пище — фруктах, овощах или злаках — этот элемент практически отсутствует, поэтому веганам может быть сложнее получить его необходимую норму только из рациона.

