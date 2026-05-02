Что происходит с телом без секса: врач назвала неожиданные последствия

Многие на определенном этапе своей жизни могут сталкиваться с сексуальным застоем. Это может произойти из-за трудностей в отношениях, проблем со здоровьем или же по собственному желанию, например, из-за религиозных убеждений. Хотя вынужденное отсутствие интима часто разочаровывает, длительный перерыв в половой жизни оказывает и вполне реальное физическое влияние на организм.

Об этом рассказала акушер-гинеколог и основатель организации Exercising Intimacy доктор Али Новицки.

По словам эксперта, воздержание от сексуальной активности может иметь самые разные последствия для человека, как эмоциональные, так и физиологические.

Одним из самых непосредственных последствий может быть изменение уровня гормонов у человека. Известно, что регулярная сексуальная активность повышает уровень определенных гормонов, таких как окситоцин и эндорфины, связанные с чувством счастья и снижением стресса», — пояснила врач.

Соответственно воздержание от секса потенциально может привести к снижению уровня этих гормонов. Кроме того, из-за таких гормональных колебаний женщины могут даже ощущать влагалищную боль.

Кроме того, регулярная интимная жизнь помогает справиться со стрессом и является источником физической активности, где количество сожженных калорий зависит от выбранной позы.

Секс оказывает непосредственное влияние на общее состояние здоровья. Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало впечатляющие результаты. Половой акт около 52 раз в год (приблизительно раз в неделю) коррелирует со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 процентов, а также снижением смертности, не связанной с кардиологией, на 44 процента.

Однако в отсутствии половой жизни есть свой очевидный плюс: человек гораздо реже рискует подхватить инфекции, вызывающие покраснение и зуд в интимной зоне.

Напомним, исследование ученых (645 участников) показало, что секс снижает стресс только в день близости, не имея устойчивого эффекта на следующий день. Ключевым является мотив: секс из-за давления, вины или страха конфликта лишь усиливает напряженность впоследствии. Положительное воздействие возможно только при искреннем желании близости, однако оно нестабильно и не заменяет решение реальных причин стресса.

