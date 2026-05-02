- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 369
- Час на прочитання
- 2 хв
Що відбувається з тілом без сексу: лікарка назвала несподівані наслідки
Експерти розповіли, як відмова від сексу змінює рівень гормонів та чому це може призвести до несподіваного болю.
Багато людей на певному етапі свого життя можуть стикатися із сексуальним застоєм. Це може статися через труднощі у стосунках, проблеми зі здоров’ям або ж за власним бажанням, наприклад, через релігійні переконання. Хоча вимушена відсутність інтиму часто розчаровує, тривала перерва у статевому житті має й цілком реальний фізичний вплив на організм.
Про це розповіла акушерка-гінекологиня та засновниця організації Exercising Intimacy докторка Алі Новіцкі.
За словами експертки, утримання від сексуальної активності може мати найрізноманітніші наслідки для людини, як емоційні, так і фізіологічні.
«Одним із найбільш безпосередніх наслідків може бути зміна рівня гормонів у людини. Відомо, що регулярна сексуальна активність підвищує рівень певних гормонів, таких як окситоцин та ендорфіни, які пов’язані з відчуттям щастя та зниженням стресу», — пояснила докторка.
Відповідно, утримання від сексу потенційно може призвести до зниження рівня цих гормонів. Крім того, через такі гормональні коливання жінки можуть навіть відчувати вагінальний біль.
З іншого боку, регулярне інтимне життя допомагає впоратися зі стресом і є джерелом фізичної активності, де кількість спалених калорій залежить від обраної пози.
Секс безпосередньо впливає на загальний стан здоров’я. Дослідження, опубліковане у Європейському журналі профілактичної кардіології, показало вражаючі результати. Статевий акт близько 52 разів на рік (приблизно раз на тиждень) корелює зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань на 10 відсотків, а також зниженням смертності, не пов’язаної з кардіологією, на 44 відсотки.
Проте у відсутності статевого життя є свій очевидний плюс: людина значно рідше ризикує підхопити інфекції, що викликають почервоніння та свербіж в інтимній зоні.
Нагадаємо, дослідження вчених (645 учасників) показало, що секс знижує стрес лише в день близькості, не маючи сталого ефекту назавтра. Ключовим є мотив: секс через тиск, провину або страх конфлікту лише посилює напруженість згодом. Позитивний вплив можливий лише за щирого бажання близькості, проте він нестабільний і не замінює розв’язання реальних причин стресу.