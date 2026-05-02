Що відбувається з тілом без сексу: лікарка назвала несподівані наслідки

Багато людей на певному етапі свого життя можуть стикатися із сексуальним застоєм. Це може статися через труднощі у стосунках, проблеми зі здоров’ям або ж за власним бажанням, наприклад, через релігійні переконання. Хоча вимушена відсутність інтиму часто розчаровує, тривала перерва у статевому житті має й цілком реальний фізичний вплив на організм.

Про це розповіла акушерка-гінекологиня та засновниця організації Exercising Intimacy докторка Алі Новіцкі.

За словами експертки, утримання від сексуальної активності може мати найрізноманітніші наслідки для людини, як емоційні, так і фізіологічні.

«Одним із найбільш безпосередніх наслідків може бути зміна рівня гормонів у людини. Відомо, що регулярна сексуальна активність підвищує рівень певних гормонів, таких як окситоцин та ендорфіни, які пов’язані з відчуттям щастя та зниженням стресу», — пояснила докторка.

Відповідно, утримання від сексу потенційно може призвести до зниження рівня цих гормонів. Крім того, через такі гормональні коливання жінки можуть навіть відчувати вагінальний біль.

З іншого боку, регулярне інтимне життя допомагає впоратися зі стресом і є джерелом фізичної активності, де кількість спалених калорій залежить від обраної пози.

Секс безпосередньо впливає на загальний стан здоров’я. Дослідження, опубліковане у Європейському журналі профілактичної кардіології, показало вражаючі результати. Статевий акт близько 52 разів на рік (приблизно раз на тиждень) корелює зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань на 10 відсотків, а також зниженням смертності, не пов’язаної з кардіологією, на 44 відсотки.

Проте у відсутності статевого життя є свій очевидний плюс: людина значно рідше ризикує підхопити інфекції, що викликають почервоніння та свербіж в інтимній зоні.

Нагадаємо, дослідження вчених (645 учасників) показало, що секс знижує стрес лише в день близькості, не маючи сталого ефекту назавтра. Ключовим є мотив: секс через тиск, провину або страх конфлікту лише посилює напруженість згодом. Позитивний вплив можливий лише за щирого бажання близькості, проте він нестабільний і не замінює розв’язання реальних причин стресу.

