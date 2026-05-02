США зривають постачання ракетних систем союзникам: що буде зі зброєю для України

Виснаження американських запасів залишає Європу без зброї / © Міноборони України

Вашингтон попередив низку європейських країн про серйозні перебої у постачанні американської зброї. Головною причиною є стрімке виснаження арсеналів Пентагону через високу інтенсивність використання боєприпасів на Близькому Сході протягом останніх двох місяців.

Про масштабну кризу військових поставок пише Financial Times із посиланням на низку обізнаних джерел.

Яка зброя затримується

За даними видання, Пентагон попередив Велику Британію, Польщу, Литву, Естонію та інших партнерів про відкладені терміни постачання одразу кількох ключових систем. Насамперед затримки стосуватимуться:

ракет для високомобільних артилерійських систем HIMARS ;

боєприпасів для комплексів протиповітряної оборони NASAMS ;

ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Американське командування вже змушене перекидати озброєння з інших регіонів, включно з Індо-Тихоокеанським, щоб перекрити дефіцит на Близькому Сході. У Міноборони США заявили, що зараз «ретельно оцінюють нові запити на обладнання від партнерів, а також вже наявні договори, щоб забезпечити відповідність оперативним потребам».

Наслідки для українського фронту

Перебої у постачанні стали вкрай тривожним сигналом для України. Системи ППО NASAMS та Patriot є основою захисту українських міст від російських ракетних атак, а РСЗВ HIMARS відіграє вирішальну роль в ураженні ворожих цілей на фронті.

Український високопосадовець підтвердив журналістам, що затримки з постачанням американської зброї для Києва почалися одразу після спалаху конфлікту з Іраном. Наслідки цього дефіциту вже відчутні: за словами президента Володимира Зеленського, через запізнення постачання пускові установки Patriot іноді залишалися абсолютно порожніми під час масованих російських обстрілів.

Трансатлантична напруга та глобальний вплив

Війна з Іраном посилила побоювання, чи вистачить у США зброї для стримування Китаю у разі конфлікту навколо Тайваню. Експерти з безпеки попереджають, що проблеми чекають і на союзників в Азії — зокрема Японію та Південну Корею, які надто залежні від американських ракетних перехоплювачів.

Ситуація розгортається на тлі політичної напруги. Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників за недостатню підтримку американської кампанії проти Ірану, проте відкинув заяви про нестачу зброї.

«У нас є запаси по всьому світу, і ми можемо взяти їх, якщо нам це знадобиться», — заявив Трамп.

Попри обіцянки Білого дому учетверо збільшити виробництво критичної зброї, на подолання дефіциту підуть роки.

«Пентагону, можливо, доведеться вести довгу війну на Близькому Сході, одночасно зміцнюючи позиції в Азії», — підкреслив експерт Інституту Брукінгса Том Райт.

За його словами, у цій ситуації Сполучені Штати готові «кинути Європу під автобус», тому європейським країнам необхідно відновлювати власну оборонну промисловість «на надсвітловій швидкості».

