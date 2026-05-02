Україну атакує рій дронів: у Києві і низці областей оголошена повітряна тривога - деталі
Пройдіть до найближчого укриття.
Ввечені суботи, 2 травня, у Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога.
Київська адміністрація попередила про загрозу.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про рух балістики в бік столиці.
Також Повітряні сили зафіксували рух БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва. Загалом у повітряному просторі України виявлено близько 50 БпЛА.
Мапа укриттів — https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 травня, росіяни обстріляли портову інфраструктуру Одеської області. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер показав куди «прилетіло» і які наслідки.