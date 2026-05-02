1846
1 хв

Україну атакує рій дронів: у Києві і низці областей оголошена повітряна тривога - деталі

Пройдіть до найближчого укриття.

Ірина Ігнатова
Повітряна тривога

Повітряна тривога у Києві / © tsn.ua

Ввечені суботи, 2 травня, у Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога.

Київська адміністрація попередила про загрозу.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про рух балістики в бік столиці.

Також Повітряні сили зафіксували рух БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва. Загалом у повітряному просторі України виявлено близько 50 БпЛА.

Мапа укриттів — https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 травня, росіяни обстріляли портову інфраструктуру Одеської області. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер показав куди «прилетіло» і які наслідки.

