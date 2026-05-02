Політично впливова кубинська американська громада Флориди тисне на президента Дональда Трампа, щоб він повністю усунув комуністичне керівництво Куби. У Білому домі не виключають військового втручання.

Про це пише видання Politico.

Адміністрація Трампа раніше запровадила енергетичну блокаду Куби та розширила санкційний тиск на острів, зокрема через виконавчий указ, оприлюднений у п’ятницю, одночасно ведучи переговори з режимом. Але Трамп та інші посадовці адміністрації наголосили, що якась угода щодо економічних реформ може їх наразі задовольнити.

Економічні зміни, на яких наполягають США на Кубі, включають приватизацію державних підприємств, дозвіл на збільшення іноземних інвестицій, надання кубинським громадянам кращого доступу до Інтернету та зобов’язання кубинців купувати енергоносії у США, стверджує людина, знайома з думкою команди Трампа.

Однак, такі напівміри з боку США можуть не влаштувати політично активну кубинську громаду.

Сенатор штату від Республіканської партії Ілеана Гарсія попередила, що якщо США не вживуть військових дій, не втрутяться іншим чином і не матимуть плану «повалення режиму» на Кубі, то майбутня президентська бібліотека Трампа, яку планують побудувати в центрі Маямі, буде сприйматися як «більмо на оці» поруч із Вежею Свободи, яка колись була центром обробки кубинських біженців.

Сенаторка попередила, що бездіяльність на Кубі «безумовно» вплине на те, як голосуватимуть люди в Південній Флориді, «особливо після років риторики та обіцянок» усунути комуністичний режим.

Кубинські американці є політично впливовою силою в цьому штаті та одними з найвідданіших прихильників Трампа. Їхній ентузіазм є ключовою причиною того, що республіканці закріпилися в Південній Флориді.

Людина, знайома з думкою адміністрації Трампа, сказала виданню, що Білий дім розглядає «кінетичну силу», тобто військові варіанти, на Кубі, але акцент залишається на дипломатії та переконанні режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері.

Яка ситуація на Кубі

Куба зіткнулася з поглибленням боротьби з тим, як США припинили постачання нафти з Венесуели та пригрозили запровадити санкції проти інших країн, які намагалися постачати нафту (хоча наприкінці березня дозволили російському танкеру доставити сиру нафту).

Острів постраждав від відключень електроенергії, які порушили транспорт, охорону здоров’я, водопостачання та постачання продуктів харчування.

«Таке відчуття, що рано чи пізно клапан лопне», — сказав американський чиновник, знайомий з умовами на Кубі, якому надано анонімність, оскільки він не мав права виступати публічно.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп нещодавно заявив, що Сполучені Штати можуть негайно взяти Кубу під контроль, бо острів «у біді». Водночас американський президент пов’язав можливі подальші кроки США з війною проти Ірану. За його словами, Вашингтон спершу має «завершити одну справу», після чого зможе перейти до кубинського напрямку.

