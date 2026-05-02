Переговори про мир: коли відбудеться візит делегації США до Києва

Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Getty Images

Реклама

Україна очікує відповіді від американської сторони щодо візиту делегації США до Києва для продовження переговорів щодо мирного врегулювання війни. Затримка візиту пов’язана з тим, що увага адміністрації Дональда Трампа зараз прикута до ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив заступник посла України в США Денис Сеник в коментарі журналістам, передають Новини.LIVE.

«Ми сподіваємося, що ситуація на Близькому Сході скоро завершиться і ми зможемо повернути фокус уваги до України», — наголосив він.

Реклама

За словами українського дипломата, пріоритети України не змінилися: війну потрібно закінчити справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього, наголосив Денис Сеник, мають бути сильні безпекові гарантії.

«Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо, що думають росіяни з цього приводу. Ми готові сісти за стіл переговорів», — додав він.

Денис Сеник зазначив, що команда президента України готова також до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Візит посланців Трампа до Києва — що відомо

Нагадаємо, видання Kyiv Independent повідомило що представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відкладають візит до України, оскільки у Вашингтоні є побоювання, що нові переговори не дадуть результату. Посадовець Білого дому повідомив виданню, що візит все ще обговорюється, але наголосив, що «його ще не заплановано».

Реклама

Президент України Володимир Зеленський закликав не перебільшувати значення можливого візиту американських переговірників до Києва. переговори з американською стороною тривають, зокрема в телефонному форматі. Водночас він підкреслив, що головною перепоною для закінчення війни залишається позиція Росії.

У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.

Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.

Новини партнерів