У баночки з дитячим харчуванням було підкладено отруту для щурів

Дитяче харчування. Ілюстративне фото / © Getty Images

Австрійська поліція арештувала 39-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він підклав отруту для щурів у баночки з дитячим харчуванням німецького бренду HiPP. Зловмисник таким чином шантажував компанію-виробника, вимагаючи 2 млн євро у криптовалюті.

Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

Як повідомляє видання, арешт було здійснено в австрійській федеральній землі Зальцбург після транскордонного розслідування, яке тривало 38 днів.

Усе вказує на те, що злочинець діяв самостійно. Він купував баночки дитячого харчування у супермаркетах, додавав у них отруту та ставив назад на полицю.

Баночки отруєного дитячого харчування HiPP були знайдені та вилучені не тільки в Австрії, але й в Чеській Республіці та Словаччині. Всі вони мали особливу позначку: біла наклейка, обрамлена червоним колом, на дні банки.

Загалом зловмисник отруїв шість баночок, п’ять з яких знайшли ще до споживання. Шосту, яка, як вважається, знаходиться в Австрії, поки що не розшукали.

Злочинця вдалося знайти за записами камер у супермаркетах, а також за його електронним листом до компанії HiPP з вимогою сплатити 2 мільйони євро протягом шести днів, але компанія побачила повідомлення лише через два тижні після закінчення терміну. Невдовзі після цього HiPP заявила, що електронний лист було надіслано на групову адресу, яку не часто перевіряють. Однак він залишив електронні сліди зі своєю фальшивою електронною адресою, яка допомогла встановити особу.

За інформацією газети, дитяче харчування «Морква та картопля» (190 грамів) було змішане з 15 мікрограмами отрути для щурів. Який вплив це може мати на маленький, можливо, навіть ослаблений організм дитини, незрозуміло. Результати додаткової токсикологічної експертизи, замовленої прокуратурою, все ще очікуються.

Експертний висновок має вирішальне значення для кримінального переслідування заарештованого вимагача. Наразі розслідування зосереджено на замаху на тяжке тілесне ушкодження, окрім звинувачення в умисному створенні громадської небезпеки. Однак, якщо кількості отрути буде достатньо, щоб убити дітей, звинувачення буде розширено до замаху на вбивство.

