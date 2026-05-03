У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 3 травня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.
Ворожі БпЛА в р-ні. Богодухова та Вільшани рухаються південним курсом;
БпЛА в р-ні. н.п. Скороходове (Полтавщина) курс західний;
БпЛА на сході Київщини курс східний;
Група ворожих БпЛА у Чорному морі наближаються до Чорноморська.
Нагадаємо, що раніше в Полтаві пролунали вибухи
