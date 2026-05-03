В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 3 мая 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.
Вражеские БПЛА в р-не. Богодухова и Ольшаны двигаются по южному курсу;
БПЛА в р-не. н.п. Скороходово (Полтавщина) курс западный;
БПЛА на востоке Киевщины курс восточный;
Группа враждебных БПЛА в Черном море приближается к Черноморску.
