ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 3 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 3 травня, Всесвітній день свободи преси. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Теодосія Печерського. До Нового року залишилося 243 дні.

Яке свято 3 травня 2026 року

Яке свято 3 травня 2026 року / © ТСН

3 травня 2026 року — неділя. 1529-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського / © unsplash.com

3 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського / © unsplash.com

Завтра, 3 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського. Жив у XI столітті. З юності обрав шлях аскетичного духовного життя, попри спротив родини. Став учнем Антонія Печерського і згодом ігуменом Печерського монастиря. Теодосій запровадив суворий чернечий устав, заснований на молитві, смиренні та праці. Він активно підтримував бідних, виступав за справедливість і духовну чистоту, мав великий авторитет навіть серед князів.

3 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи преси / © pexels.com

3 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи преси / © pexels.com

3 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи преси. Він був проголошений ООН 1993 року за ініціативою ЮНЕСКО. Його головна мета — нагадати про важливість свободи слова, незалежної журналістики та права суспільства отримувати правдиву інформацію. У цей день також вшановують журналістів, які постраждали або загинули під час виконання професійних обов’язків.

3 травня Міжнародний день світанкового хору / © pexels.com

3 травня Міжнародний день світанкового хору / © pexels.com

Також 3 травня Міжнародний день світанкового хору. Його сенс — привернути увагу до природної гармонії, біорізноманіття та важливості збереження середовища існування птахів. У цей день орнітологи, природоохоронці та любителі природи радять вийти на світанку й просто послухати «хор» пташиного співу, який є особливо багатим навесні та на початку літа.

3 травня Міжнародний день сімейної рівності / © pexels.com

3 травня Міжнародний день сімейної рівності / © pexels.com

А ще 3 травня Міжнародний день сімейної рівності. Його ідея полягає в тому, щоб підкреслити: сім’я може мати різні форми, але кожна з них заслуговує на повагу, захист і соціальне визнання. У центрі уваги — рівність у доступі до прав, соціальних гарантій, освіти, медицини та відсутність дискримінації.

3 травня святкують Міжнародний день пермакультури / © pexels.com

3 травня святкують Міжнародний день пермакультури / © pexels.com

3 травня святкують Міжнародний день пермакультури. Пермакультура (від «permanent agriculture») — це підхід до проєктування екосистем і господарств, який наслідує природні процеси: без надмірного втручання, з економією ресурсів і замкненими циклами (вода, ґрунт, енергія). Цього дня зазвичай проводять практичні семінари, екскурсії в екоферми, майстер-класи з органічного садівництва та лекції про екологічний спосіб життя.

3 травня Міжнародний день померлих матерів / © pexels.com

3 травня Міжнародний день померлих матерів / © pexels.com

Також 3 травня Міжнародний день померлих матерів. Його зміст — не лише скорбота, а й вдячність і пам’ять про материнську любов, турботу та вплив, який мама залишає в житті людини навіть після смерті. Це день, коли люди згадують своїх матерів у молитві, родинному колі або тихій особистій рефлексії.

3 травня Всесвітній день веселощів / © pexels.com

3 травня Всесвітній день веселощів / © pexels.com

А ще 3 травня Всесвітній день веселощів. Його головна ідея — нагадати, що сміх і веселощі мають реальну цінність для психічного здоров’я, знижують стрес і допомагають людям відновлювати емоційний баланс. У цей день заохочується все, що викликає щиру радість: жарти, дружні зустрічі, ігри, творчі активності, музика та спільні розваги.

3 травня святкують Міжнародний день Сонця / © pexels.com

3 травня святкують Міжнародний день Сонця / © pexels.com

3 травня святкують Міжнародний день Сонця. Його мета — нагадати про роль Сонця в кліматі, екосистемах і щоденному існуванні людини, а також привернути увагу до розвитку сонячної енергетики як чистого й відновлюваного джерела. Цього дня проводять освітні заходи, лекції та екологічні ініціативи, де говорять про сонячні технології, зміну клімату та важливість переходу до сталих джерел енергії.

3 травня Міжнародний жіночий паркур-вікенд / © pexels.com

3 травня Міжнародний жіночий паркур-вікенд / © pexels.com

Також 3 травня Міжнародний жіночий паркур-вікенд. Зазвичай такий вікенд об’єднує тренування, майстер-класи, відкриті воркшопи та спільні тренувальні сесії, де учасниці діляться технікою, досвідом і підтримують одна одну в освоєнні елементів паркуру.

3 травня Міжнародний день дикої коали / © pexels.com

3 травня Міжнародний день дикої коали / © pexels.com

А ще 3 травня Міжнародний день дикої коали. Його мета — привернути увагу до загроз, з якими стикаються дикі коали: вирубка евкаліптових лісів, пожежі, урбанізація та хвороби, що скорочують їхню популяцію. Цього дня природоохоронні організації проводять інформаційні кампанії, збори коштів і просвітницькі заходи про важливість захисту біорізноманіття та відновлення природних екосистем.

726
