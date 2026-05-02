Як назавжди позбутися цвілі у пральній машині: дієвий та копійчаний засіб

Пральна машина — один з найважливіших та найнеобхідніших побутових приладів у кожному домі. Саме вона допомагає зберігати одяг, постільну білизну і домашній текстиль чистими та свіжими. Однак постійний контакт із водою та часте прання можуть спровокувати розвиток небезпечної плісняви в деталях техніки.

Для боротьби з грибком не обов’язково купувати дорогу хімію. Фахівці з догляду за побутовою технікою запевняють, що впоратися з проблемою можна за допомогою засобів, які є на кожній кухні.

«Є кілька цілком доступних засобів, чим відмити цвіль у пральній машині, не пошкодивши її. Достатньо мати під рукою лимонну кислоту або столовий оцет 9 відсотків. Вони вважаються абсолютно безпечними для техніки та її внутрішніх деталей», — наголошують експерти.

Як правильно почистити барабан: покрокова інструкція

Найкращий і найбільш ефективний спосіб почистити прилад цими засобами вимагає мінімум зусиль. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

Виставити на пульті керування найвищу температуру. Обрати найдовший цикл прання. Додати дві склянки оцту у відділення для мийного засобу. Насипати третину склянки харчової соди безпосередньо в сам барабан.

Переконайтесь, що у машині немає речей, і запускайте її працювати «вхолосту». Коли техніка повністю промиє себе, експерти нагадують про важливий фінальний етап: «Обов’язково не забудьте просушити її зсередини».

Щоб проблема цвілі не поверталася, достатньо дотримуватися базових правил щоденного догляду. Головне правило — ніколи не залишати випрані вологі речі в барабані. Їх потрібно виймати та відправляти сушитись якомога швидше.

До того ж після кожного використання слід залишати дверцята приладу та лоток для мийних засобів відчиненими на кілька годин. Завдяки цьому ваша машина встигне повністю просохнути всередині.

Не варто забувати й про сам лоток: час від часу його необхідно знімати, ретельно промивати під проточною водою та протирати насухо перед тим, як встановити назад.

