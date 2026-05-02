ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Як назавжди позбутися цвілі у пральній машині: дієвий та копійчаний засіб

Щоб безпечно очистити прилад, достатньо скористатися народними методами.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Пральна машинка

Пральна машинка / © pexels.com

Пральна машина — один з найважливіших та найнеобхідніших побутових приладів у кожному домі. Саме вона допомагає зберігати одяг, постільну білизну і домашній текстиль чистими та свіжими. Однак постійний контакт із водою та часте прання можуть спровокувати розвиток небезпечної плісняви в деталях техніки.

Про це пише «Storinka».

Для боротьби з грибком не обов’язково купувати дорогу хімію. Фахівці з догляду за побутовою технікою запевняють, що впоратися з проблемою можна за допомогою засобів, які є на кожній кухні.

«Є кілька цілком доступних засобів, чим відмити цвіль у пральній машині, не пошкодивши її. Достатньо мати під рукою лимонну кислоту або столовий оцет 9 відсотків. Вони вважаються абсолютно безпечними для техніки та її внутрішніх деталей», — наголошують експерти.

Як правильно почистити барабан: покрокова інструкція

Найкращий і найбільш ефективний спосіб почистити прилад цими засобами вимагає мінімум зусиль. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

  1. Виставити на пульті керування найвищу температуру.

  2. Обрати найдовший цикл прання.

  3. Додати дві склянки оцту у відділення для мийного засобу.

  4. Насипати третину склянки харчової соди безпосередньо в сам барабан.

Переконайтесь, що у машині немає речей, і запускайте її працювати «вхолосту». Коли техніка повністю промиє себе, експерти нагадують про важливий фінальний етап: «Обов’язково не забудьте просушити її зсередини».

Щоб проблема цвілі не поверталася, достатньо дотримуватися базових правил щоденного догляду. Головне правило — ніколи не залишати випрані вологі речі в барабані. Їх потрібно виймати та відправляти сушитись якомога швидше.

До того ж після кожного використання слід залишати дверцята приладу та лоток для мийних засобів відчиненими на кілька годин. Завдяки цьому ваша машина встигне повністю просохнути всередині.

Не варто забувати й про сам лоток: час від часу його необхідно знімати, ретельно промивати під проточною водою та протирати насухо перед тим, як встановити назад.

Нагадаємо, звичайний продукт, який є на кухні, може допомогти ефективно відіпрати кухонні рушники. Він вправляється з плямами та неприємними запахами, повертаючи тканині свіжість і охайний вигляд, ніби після купівлі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie