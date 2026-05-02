Как навсегда избавиться от плесени в стиральной машине: действенное и копеечное средство

Стиральная машинка / © pexels.com

Стиральная машина — один из самых важных и необходимых бытовых приборов в каждом доме. Она помогает хранить одежду, постельное белье и домашний текстиль чистыми и свежими. Однако постоянный контакт с водой и частые стирки могут спровоцировать развитие опасной плесени в деталях техники.

Об этом пишет «Storinka».

Для борьбы с грибком не обязательно покупать дорогостоящую химию. Специалисты по уходу за бытовой техникой уверяют, что справиться с проблемой можно с помощью средств, имеющихся на каждой кухне.

Есть несколько вполне доступных средств, чем отмыть плесень в стиральной машине, не повредив ее. Достаточно иметь под рукой лимонную кислоту или уксус столовый 9 процентов. Они считаются абсолютно безопасными для техники и ее внутренних деталей», — отмечают эксперты.

Как правильно почистить барабан: пошаговая инструкция

Лучший и наиболее эффективный способ почистить прибор этими средствами требует минимум усилий. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Выставить на пульте управления высокую температуру. Выбрать самый длинный цикл стирки. Добавить два стакана уксуса в отделение для моющего средства. Насыпать треть стакана пищевой соды непосредственно в барабан.

Убедитесь, что в машине нет вещей и запускайте ее работать «вхолостую». Когда техника полностью промоет себя, эксперты напоминают о важном финальном этапе: «Обязательно не забудьте просушить ее изнутри».

Чтобы проблема плесени не возвращалась, достаточно соблюдать базовые правила ежедневного ухода. Главное правило — никогда не оставлять постиранные влажные вещи в барабане. Их нужно вынимать и отправлять сушиться как можно скорее.

К тому же после каждого использования оставьте дверцу прибора и лоток для моющих средств открытыми на несколько часов. Благодаря этому ваша машина успеет полностью просохнуть внутри.

Не стоит забывать и о самом лоток: время от времени его необходимо снимать, тщательно промывать под проточной водой и протирать досуха перед тем, как установить обратно.

