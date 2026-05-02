Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 мая

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 4 по 10 мая?

Овен

Даже если нынешнее финансовое положение вполне устраивает представителей знака, звезды советуют им попробовать себя в новом деле, которое, возможно, принесет им гораздо больше удовольствия и денег.

Телец

Не стоит переносить свой прежний — возможно, негативный — опыт на новый проект: конечно, ошибки прошлого необходимо учитывать, но, скорее всего, на этот раз обстоятельства сложатся более чем удачно.

Близнецы

К возможному пополнению банковского счета, которое возможно в это время, представителям знака необходимо отнестись с бережливостью: не стоит тратить все и сразу, большую их часть нужно отложить на важное дело.

Рак

Не стоит делать резких движений, пытаясь сменить нынешнее место работы на другое, которое покажется более выгодным — скорее всего, все произойдет наоборот, так что лучше не рисковать тем, что уже имеешь.

Лев

Нежелательно браться на работу над новым проектом, тщательно не оценив свои силы и возможности, в противном случае велика вероятность того, что представители знака больше потеряют, чем приобретут.

Дева

Может появиться желание оставить свой– в некоторых случаях, довольно высокий — и соответствующей зарплатой, но переставший вас устраивать — пост: налицо профессиональное выгорание, и непродолжительного отдыха будет достаточно.

Весы

Тратить деньги в свое удовольствие — конечно, занятие приятное, но в это время представителям знака нужно включить режим разумной экономии, тогда удастся израсходовать ровно столько, сколько они могут себе позволить.

Скорпион

Звезды напоминают представителям знака истину о том, что всех денег не заработаешь, поэтому нужно не только работать, но и отдыхать, тогда сил хватит на более продолжительную — стайерскую — профессиональную дистанцию.

Стрелец

Пришла пора приступить к воплощению в жизнь давней идеи, на работу над которой не отваживались даже представители такого решительного знака, иначе придется еще долго в финансовом отношении довольствоваться малым.

Козерог

Необходимо отказаться от любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.

Водолей

Редкое время, когда звезды советуют представителям этого креативного знака заняться работой над проектом, который никак не связан с творчеством: сейчас максимально успешной окажется рутинная деятельность.

Рыбы

С деньгами необходимо обращаться максимально осторожно: соблазн потратить больше, чем представители знака могут себе позволить, может поставить их в стесненные финансовые условия.

