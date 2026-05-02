- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцессе Шарлотте — 11 лет: Кенсингтонский дворец опубликовал трогательное видео
На странице Уэльских появилось видеопоздравление принцессы Шарлотты в честь ее 11-летия и благодарность читателям за теплые слова и поздравления.
Праздничный ролик появился на официальной странице Instagram и сразу вызвал волну эмоций у поклонников королевской семьи. В видео дочь Кэтрин и Уильяма Уэльских проводит время с домашними любимцами — нежно гладит их и играет.
Кадры передают атмосферу беззаботного детства, принцесса предстает в непринужденном повседневном образе, а также появляется на борту яхты, где держит собаку на руках. В видео также показаны моменты ее отдыха, от игры до символической надписи из ракушек с признанием в любви.
В подписи к видео представители дворца поблагодарили всех за теплые поздравления: «Спасибо за прекрасные поздравления для принцессы Шарлотты, которой сегодня исполнилось 11 лет».
Публикация быстро собрала тысячи комментариев. Пользователи отмечали искренность и открытость принцессы, и желают ей счастливого детства и радости.
Напомним, что принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года. Она является вторым ребенком и единственной дочерью принца Уильяма и принцессы Кейт, внучкой короля Чарльза III и принцессы Даины.