Первый государственный визит 21-летнего Чарльза в США: как принца когда-то сводили с Тришей Никсон

Принц Чарльз и Триша Никсон идут на официальный ужин с танцами в Белом доме 17 июля 1970 года. Далее следуют принцесса Анна (слева) и Дэвид Эйзенхауэр / © Associated Press

Король Чарльз посетил США с государственным визитом, во время которого его сопровождала жена Камилла. Это историческое событие было приурочено к 250-летию независимости Америки, однако кардинально отличалось от самого первого подобного мероприятия в жизни Чарльза, когда он только был молодым принцем Уэльским.

Король Чарльз и королева Камилла в Вашингтоне, 2026 год / © Associated Press

Первый государственный визит в Вашингтон Чарльз совершил в 1970 году, когда ему был 21 год. Компанию принцу тогда составила его сестра 19-летняя принцесса Анна. Тогдашний президент Америки Ричард Никсон принял молодых членов британской королевской семьи в Белом доме и передал организацию их пребывания своим дочерям — Триши и Джули, а также мужу Джули, Дэвиду Эйзенхауэру.

Принц Чарльз, принцесса Анна, Триша Никсон и Джули и Дэвид Эйзенхауэры / © Associated Press

Они организовали серию вечеринок с гостями преимущественно до 30 лет, а также провели для Чарльза и Анны экскурсии в музеи, сводили на бейсбольные матчи и сходили на совместный пикник. Они также встретились с астронавтами «Аполлона» и совершили прогулку на яхте.

В программе их пребывания был также момент на лужайке Белого дома, когда около тысячи сотрудников собрались, чтобы поприветствовать гостей. Принц Чарльз был и приподнятом настроении, тогда как принцесса Анна немного раздражалась из-за большого количества камер.

Принц Чарльз и дочь президента Никсона Триша идут с церемонии приветствия на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 16 июля 1970 года. Триша и ее сестра Джули Эйзенхауэр сопровождают Чарльза и принцессу Анну во время их визита в Вашингтон. Первая леди Пэт Никсон на заднем плане между принцем и президентом / © Associated Press

Пэт Никсон сопровождает принцессу Анну в четверг, 16 июля 1970 года, с церемонии приветствия в Белом доме. Президент Ричард Никсон и принц Чарльз идут вместе с ними. На заднем плане — Джули и Дэвид Эйзенхауэры / © Associated Press

Одним из самых ярких событий поездки принца и принцессы в Вашингтон стал танцевальный вечер на 700 гостей на лужайке Белого дома. Именно тогда была предпринята вялая попытка свести принца Чарльза с Тришей Никсон, которая была почти на три года старше его.

Принц Чарльз и Триша Никсон / © Getty Images

Он сам вспоминал тот момент в интервью Максу Фостеру для CNN в 2015 году: «Это было время, когда меня пытались женить на Трише Никсон».

Кстати, Триша Никсон вышла замуж уже через год. Свадьба дочери президента состоялась в 1971 году в Белом доме.

Свадьба Триши Никсон и Эдварда Финча Кокса, 1971 год / © Associated Press

