Мода для миниатюрных женщин

Весна всегда приносит с собой модный хаос: новые тренды, возвращение архивных силуэтов и соблазн купить «все и сразу». Но для девушек невысокого роста такая стратегия работает не всегда, об этом рассказало издание PureWow.

Стилист Анжела Фостер объяснила, что гардероб миниатюрной девушки — это не ограничение, а продуманность, а именно правильные пропорции, удачно подобранная длина и силуэты способны визуально вытянуть фигуру и делать образ гармоничным.

Идея проста, вместо хаотичной покупки стоит создать капсульный гардероб, в котором каждая вещь работает на вас.

V-образные блузы и свитера

Начинается все с базы, V-образный вырез — один из самых эффективных инструментов для создания визуальной вертикали. Он «вытягивает» шею и добавляет легкости образу, создает эффект более длинного силуэта.

Укороченные вещи

Кроп-форматы — настоящий подарок для миниатюрных фигур. Они заканчиваются на уровне бедер или чуть выше, не перегружая силуэт. Особенно актуальны в этом сезоне короткие тренчи. Довольно долго их было сложно найти, но сейчас стали просто важным модным трендом.

Пиджаки

Пиджак — универсальная вещь, которую стилист называет одной из самых умных инвестиций в гардероб. Он легко подходит для офиса, ежедневных образов и даже для луков с джинсами. Идеальная длина — до линии бедер или выше.

Совет: сначала стоит выбрать базовые нейтральные цвета, а уже потом экспериментировать с трендовыми вариантами, например, укороченными моделями или твидом пастельных оттенков.

Длинные атласные юбки

Вопреки стереотипам, длинная атласная юбка отлично смотрится на миниатюрных фигурах. Легкая ткань не добавляет лишнего объема, вытягивает силуэт и делает образ элегантным.

Это универсальная вещь для офиса и свиданий.

Мини и юбки выше колена

Правило простое, или коротко, или длинно. Длина до колена — самая рискованная для миниатюрных девушек, ведь «перерезает» силуэт. Идеальная длина мини — чуть ниже самой широкой части бедра, это позволяет сохранить баланс пропорций и визуально удлинить ноги.

Ажурные вязаные платья

Вязаные платья снова на пике популярности и это отличная новость для невысоких девушек. Они легкие, воздушные, с ноткой ретро 60-х и идеальны для теплой погоды. Это тот случай, когда комфорт и тренд сочетаются без компромиссов.

Широкие брюки и джинсы

Тренд сезона — широкие брюки, но стилист уточняет, что они подходят не всем. Лучше всего они смотрятся на типах фигуры с более пышным бюстом и узкими бедрами. В остальных случаях более безопасный вариант — прямой крой.

Джогери

Джогеры называют новой альтернативой скинни, ведь они комфортные, современные и универсальные. Их преимущество то, что они подчеркивают фигуру без лишней «жесткой» посадки, которую иногда критикуют в узких джинсах.

Зауженные брюки

Один из самых универсальных вариантов для миниатюрных фигур. Их секрет — в чистом, структурированном силуэте, который не добавляет лишнего объема. Это идеальная база для офисных и повседневных образов.

Балетки Mary Jane

Небольшое изменение — большая разница. Классические балетки уступают место Mary Jane. Их плюс — современность, аккуратность и визуальная легкость. Это тот тип обуви, который обновляет даже самую простую комбинацию одежды.

Избегайте кюлотов

Несмотря на возвращение этого тренда, стилист советует миниатюрным девушкам быть осторожными. Кюлоты — это широкие брюки, которые заканчиваются на уровне колена. Проблема в том, что они визуально «обрезают» ногу именно в самой уязвимой точке, и создают эффект более короткого силуэта.

Монохром

Один из самых сильных стилистических инструментов для миниатюрных женщин — монохромные образы. Единая цветовая гамма создает вертикальную линию, которая визуально вытягивает фигуру. Например, темно-синяя юбка и пиджак того же оттенка, шоколадная рубашка и брюки в тон. Если монохром кажется слишком строгим, можно играть с близкими оттенками.

Весенняя мода для невысоких — это история о балансе, уверенности и свободе стиля, где каждая вещь работает на то, чтобы вы выглядели именно так, как хотите.

