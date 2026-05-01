Удар России по Тернополю: что известно о пожарах и куда целился враг

Обстрел Тернополя / © ГСЧС в Тернопольской области

Обстрел Тернополя русскими беспилотниками был прицельно направлен на промышленные объекты. Пожары, вспыхнувшие из-за вражеской атаки, уже удалось локализовать, и сейчас идет этап их ликвидации.

Об этом в эфире «Общественного радио» сообщил представитель Главного управления ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин.

По словам спикера областной ГСЧС, спасатели прилагают все усилия для скорейшего укрощения пламени, охватившего складские здания.

Ликвидация сейчас проходит на нескольких промышленных зданиях. Работают спасатели из тернопольского гарнизона, а также из соседних районов. К скорейшей ликвидации привлечено максимальное количество людей и средств», — отметил Данилин.

Он добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени понадобится чрезвычайным деятелям на полную ликвидацию пожаров.

Что известно о повреждении жилья

Относительно возможных разрушений гражданской инфраструктуры, спасатели подчеркивают, что центром удара стала исключительно промышленная зона города.

Отвечая на вопрос, пострадали ли вследствие удара жилые дома или автомобили местных жителей, Данилин отметил, что окончательные выводы можно сделать только после ликвидации всех последствий. Однако он успокоил горожан: пока информация о пострадавших жилых домах спасателям не поступала.

Напомним, днем 1 мая Россия массированно атаковала запад Украины дронами. Беспилотники пролетели через северные и центральные области, после чего взрывы прогремели в Хмельницкой и Тернопольской областях.

В Тернополь налетело около 60 дронов — в городе прогремела серия взрывов, возник сильный пожар и задымление. Часть районов (Центр, Канада и Солнечный) осталась без света. Мэр Сергей Надал призвал людей сидеть в укрытиях, не выезжать на дороги и плотно закрыть окна.

