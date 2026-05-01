В Одессе беспилотник попал в торговый центр: фото последствий

Последствия атаки вражеских дронов по Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В Одессе беспилотник попал в торговый центр.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

«Днем враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена крыша торгового центра. Возник пожар, который уже ликвидирован», — написал он.

Кипер уточнил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Продолжаются работы по устранению последствий.

Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия о атаковала Одессу. Беспилотники нанесли удары по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города. В областном центре много пострадавших.

