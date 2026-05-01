Россия массированно атаковала Виннитчину десятками дронов: есть разрушения и пострадавшая

Разрушенный дом из-за атаки дронов в Винницкой области

Российские войска 1 мая атаковали Винницкую область десятками дронов. В результате падения беспилотника разрушен частный дом, есть раненая.

Об этом сообщила руководительница Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Во время сегодняшней атаки над в воздушном пространстве над Винницкой областью зафиксировали 74 вражеских беспилотника.

В результате падения одного из дронов был разрушен жилой дом.

Также пострадала женщина — ее госпитализировали, сейчас угрозы жизни нет.

Атака на запад Украины 1 мая — что известно

Посреди дня 1 мая Россия осуществила массированную атаку ударными дронами по западу Украины: цели зашли через Сумскую область и прошли транзитом через Киевскую и Черкасскую области. Взрывы прогремели сначала в Хмельницкой области, после чего вражеский рой БпЛА направился на Тернопольщину.

Вскоре стало известно, что Тернополь подвергся массированной атаке около 60 дронов, что повлекло серию мощных взрывов и масштабное задымление города. Из-за ударов часть микрорайонов, в частности Центр, Канада и Солнечный, осталась без электроэнергии. Мэр Сергей Надал призвал жителей находиться в укрытиях, не пользоваться транспортом и плотно закрыть окна.

Взрывы прогремели и в Ровне во время тревоги. Вражеские беспилотники атаковали город с восточного направления, их фиксировали в нескольких районах областного центра. Местные жители и журналисты заявили о работе ПВО и звуках ударов вскоре после объявления угрозы дронов.

