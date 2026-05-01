Посреди дня Украину атакует рой "Шахедов": где объявлена тревога и произошли взрывы

Воздушная тревога. / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 1 мая, в ряде областей объявили воздушную тревогу. Российская армия запустила беспилотники с разных направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторы.

С утра военные информируют о том, что на территорию Украины заходят беспилотники с разных направлений. В частности, из района российского Теткино — на Сумскую область. Также дроны фиксировали в акватории Черного моря.

Реклама

По последним данным ВС, «дроны вокруг н.п. Оратов в Винницкой области, курс на запад». Мониторы сообщают о десятках беспилотников в воздушном пространстве. По меньшей мере 30 «Шахедов» направляется на запад Украины.

«Ориентировочно в воздушном пространстве наблюдаются еще 60 БпЛА в пределах Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской областей», — пишет monitoringwar.

Ситуация по ударным БпЛА по состоянию на 11:20.

Первые взрывы — что известно

Много БпЛА на востоке и юге Киевщины держат курс на Киев. Пока тревога в столице не объявлена. Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что силы ПВО работают по целям.

«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — отметили в сообщении.

Реклама

Около 11:50 глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что «Виннитчина под атакой вражеских БпЛА».

По состоянию на 11:53, отмечают ВС, группы дронов следуют мимо Кагарлыка, Белой Церкви в направлении Винницкой области.

Карта тревог по состоянию на 11:25 пятницы, 1 мая.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе и области. В областном центре пожары произошли в двух многоэтажках.

По данным ВС, в ночь на 1 мая РФ атаковала Украину 210 БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях.

Реклама

Новости партнеров