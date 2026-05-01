Как приготовить куриные сердечки в азиатском стиле — рецепт от шефа
Если вы до сих пор думаете, что куриные сердечки, «что-то из детства» или блюдо не для гастроэкспериментов, пора пересмотреть правила игры.
Современная кухня смелая, она сочетает простые продукты с яркими вкусами, которые заставляют забыть об обыденности. И именно таков рецепт куриных сердечек в азиатском стиле, о котором рассказал фудблогер Александр Огородник. Секрет в балансе соленого, сладкого, кислого и пряного, и, конечно, в правильной технике.
Ингредиенты
куриные сердечки 300 г
соль
черный перец
оливковое масло 1 ст. л
соевый соус 1 ст. л
чеснок 1 зубчик
лимонный сок 10 г
Соус
имбирь 10 г
чеснок 5 г
оливковое масло 1 ст. л
соевый соус 4 ст. л
вода 50 г
мед 2 ст. л
кукурузный крахмал (развести в воде) 5 г
Подача
зелёный лук
обжаренный белый кунжут
Приготовление
Первый и очень важный этап — зачистка сердечек. Нужно убрать сухожилия и остатки крови. Если после легкого нажатия не видно сгустков, продукт готов.
Сердечки нужно смешать с солью, перцем, оливковым маслом, соевым соусом, чесноком и лимонным соком.
Оставьте мариноваться на 15 мин.
Хорошо разогрейте сковороду и буквально 1 мин поджарьте сердца до золотистой корочки. Затем достаньте их.
На той же сковороде разогрейте несколько секунд масло, имбирь и чеснок.
Влейте соевый соус, воду и добавьте мед.
Дайте соусу выпариться 2-3 мин.
Затем верните сердечки вместе с маринадом.
Влейте разведенный крахмал, доведите до кипения, чтобы соус загустел и покрыл каждое сердечко.
Готовое блюдо достаточно посыпать зеленым луком и добавить обжаренный кунжут.
Куриные сердечки — это не «скромный ингредиент», в правильном исполнении они становятся полноценным лакомством. Поэтому если хочется разнообразить свое меню, вы знаете, что готовить.