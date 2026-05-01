куриные сердечки в азиатском стиле tiktok.com/@o_gorodnik

Реклама

Современная кухня смелая, она сочетает простые продукты с яркими вкусами, которые заставляют забыть об обыденности. И именно таков рецепт куриных сердечек в азиатском стиле, о котором рассказал фудблогер Александр Огородник. Секрет в балансе соленого, сладкого, кислого и пряного, и, конечно, в правильной технике.

Ингредиенты

куриные сердечки 300 г

соль

черный перец

оливковое масло 1 ст. л

соевый соус 1 ст. л

чеснок 1 зубчик

лимонный сок 10 г

Соус

имбирь 10 г

чеснок 5 г

оливковое масло 1 ст. л

соевый соус 4 ст. л

вода 50 г

мед 2 ст. л

кукурузный крахмал (развести в воде) 5 г

Подача

зелёный лук

обжаренный белый кунжут

Приготовление

Первый и очень важный этап — зачистка сердечек. Нужно убрать сухожилия и остатки крови. Если после легкого нажатия не видно сгустков, продукт готов. Сердечки нужно смешать с солью, перцем, оливковым маслом, соевым соусом, чесноком и лимонным соком. Оставьте мариноваться на 15 мин. Хорошо разогрейте сковороду и буквально 1 мин поджарьте сердца до золотистой корочки. Затем достаньте их. На той же сковороде разогрейте несколько секунд масло, имбирь и чеснок. Влейте соевый соус, воду и добавьте мед. Дайте соусу выпариться 2-3 мин. Затем верните сердечки вместе с маринадом. Влейте разведенный крахмал, доведите до кипения, чтобы соус загустел и покрыл каждое сердечко.

Готовое блюдо достаточно посыпать зеленым луком и добавить обжаренный кунжут.

Куриные сердечки — это не «скромный ингредиент», в правильном исполнении они становятся полноценным лакомством. Поэтому если хочется разнообразить свое меню, вы знаете, что готовить.

Реклама

Новости партнеров