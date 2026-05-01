ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить куриные сердечки в азиатском стиле — рецепт от шефа

Если вы до сих пор думаете, что куриные сердечки, «что-то из детства» или блюдо не для гастроэкспериментов, пора пересмотреть правила игры.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Комментарии
куриные сердечки в азиатском стиле tiktok.com/@o_gorodnik

Современная кухня смелая, она сочетает простые продукты с яркими вкусами, которые заставляют забыть об обыденности. И именно таков рецепт куриных сердечек в азиатском стиле, о котором рассказал фудблогер Александр Огородник. Секрет в балансе соленого, сладкого, кислого и пряного, и, конечно, в правильной технике.

Ингредиенты

  • куриные сердечки 300 г

  • соль

  • черный перец

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соевый соус 1 ст. л

  • чеснок 1 зубчик

  • лимонный сок 10 г

Соус

  • имбирь 10 г

  • чеснок 5 г

  • оливковое масло 1 ст. л

  • соевый соус 4 ст. л

  • вода 50 г

  • мед 2 ст. л

  • кукурузный крахмал (развести в воде) 5 г

Подача

  • зелёный лук

  • обжаренный белый кунжут

Приготовление

  1. Первый и очень важный этап — зачистка сердечек. Нужно убрать сухожилия и остатки крови. Если после легкого нажатия не видно сгустков, продукт готов.

  2. Сердечки нужно смешать с солью, перцем, оливковым маслом, соевым соусом, чесноком и лимонным соком.

  3. Оставьте мариноваться на 15 мин.

  4. Хорошо разогрейте сковороду и буквально 1 мин поджарьте сердца до золотистой корочки. Затем достаньте их.

  5. На той же сковороде разогрейте несколько секунд масло, имбирь и чеснок.

  6. Влейте соевый соус, воду и добавьте мед.

  7. Дайте соусу выпариться 2-3 мин.

  8. Затем верните сердечки вместе с маринадом.

  9. Влейте разведенный крахмал, доведите до кипения, чтобы соус загустел и покрыл каждое сердечко.

Подача

Готовое блюдо достаточно посыпать зеленым луком и добавить обжаренный кунжут.

Куриные сердечки — это не «скромный ингредиент», в правильном исполнении они становятся полноценным лакомством. Поэтому если хочется разнообразить свое меню, вы знаете, что готовить.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie