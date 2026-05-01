Сумская ловушка: ГУР и ичкерийцы "умножили на ноль" кадыровский "Ахмат" (видео)

Операция ГУР против кадыровского «Ахмата» на Сумщине / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Реклама

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Шаманбат» совместно с другими бойцами провели беспрецедентную операцию против кадыровского подразделения «Ахмат» в Сумской области. Благодаря агенту в рядах врага разведка месяцами прослушивала совещания командного состава оккупантов. «Ахмат» понес наибольшие потери с начала войны.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В течение февраля — апреля спецподразделение ГУР «Шаманбат», в которое входят бойцы свободной Ичкерии, совместно со 104-й бригадой ТрО «Горынь» и при участии подразделения агентурных операций ГУР провели масштабную операцию против наемников росгвардейского подразделения «Ахмат» на Сумском направлении.

Реклама

Ключевую информацию о планах противника украинская разведка получала от агента — бывшего военнослужащего «Ахмата», контакт с которым установили в начале 2025 года. Впоследствии ему помогли безопасно перейти на подконтрольную Украине территорию.

При содействии разведчиков агент установил в помещении для совещаний подразделения «Ахмат» устройство для прослушивания, которое было доставлено через линию фронта FPV-дроном. Это позволило оперативникам ГУР фиксировать разговоры командного состава врага.

Благодаря точной информации о намерениях и действиях противника украинские силы смогли эффективно наносить удары по кадыровцам во время их перемещений и в местах скопления.

Так, за два месяца подразделение «Ахмат» понесло наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 ликвидирован, 87 раненых, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

Реклама

Кроме того, было уничтожено или повреждено более 160 единиц бронетехники и автомобилей, более 25 беспилотников различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование, склады с оружием и топливом и другие военные ресурсы.

Командир ичкерийских добровольцев в составе «Шаманбата» Абдул Хаким обратился к чеченцам с призывом не подписывать контракты и избегать мобилизации в российскую армию. В случае же попадания в ее ряды он советует выходить на связь с украинской разведкой и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

«Что вам сделали украинцы? Кого из вас они убили? Берегите себя и переходите на нашу сторону. Спасайте свои души. Будете спасены как в этом мире, так и в загробном. Мы знаем, что среди вас есть много тех, кто хочет перейти на нашу сторону. Переходите на нашу сторону. Для вас мы оставим бот для обратной связи», — сказал Хаким.

Напомним, попытка РФ создать 20-километровую буферную зону на Сумщине (в частности в Краснопольской, Есманьской и Юнаковской громадах) провалилась. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что Силы обороны работают на опережение, уничтожая врага дронами еще на подступах. Несмотря на массированные обстрелы и атаки БпЛА, россияне уменьшили использование тяжелой техники и не смогли установить контроль над территорией.

Реклама

Новости партнеров