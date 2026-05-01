В Украине выросли зарплаты чиновников: в каких госструктурах самые высокие оклады

Зарплаты госслужащих выросли / © Pixabay

Реклама

В Украине в марте 2026 года средняя зарплата в центральных органах власти составила почти 59 тысяч гривен.

Об этом сообщил Правительственный портал.

По данным Минфина, уровень оплаты труда в марте существенно отличался в зависимости от уровня ведомства.

Реклама

Для работников аппаратов центральных органов исполнительной власти он составил 58,64 тыс гривен. В то же время на областном уровне этот показатель составил 35,8 тыс гривен.

Работники Антимонопольного комитета начали получать 95,9 тыс грн. вместо 93,5 тыс. грн. Чуть меньше платят работникам НКРЭКУ — 95,3 тыс грн (вместо 92 тыс грн в феврале).

Выросла зарплата в Счетной палате — от 76,3 тысячи грн до 80,8 тысячи грн, и в аппарате Верховной Рады — до 79 тысяч грн.

Напомним, по данным Госстата, в Украине средняя заработная плата штатных работников в марте 2026 года составила 30 356 гривен, что на 7,2% больше, чем в феврале.

Реклама

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве — 49 381 грн, а также в Киевской области — 29 997 грн.

Самые же низкие зарплаты — в Кировоградской (21 375 грн) и Черновицкой (21 453 грн) областях.

По видам экономической деятельности больше зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 85 673 грн. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в образовании — 19 394 грн.

Новости партнеров