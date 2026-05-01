Силы обороны ударили по НПЗ в Туапсе и Перми и уничтожили «Бук-М3» на ВОТ: детали от Генштаба

Пожар в Туапсе

В ночь на 1 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия зафиксировали взрывы и пожар. Окончательные последствия поражения пока уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, накануне украинские военные атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода «Пермский» в Пермском крае РФ. Там подтверждено повреждение установки первичной переработки нефти АВТ-4, после чего на объекте возник пожар.

Также в течение суток украинские воины поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» вблизи Ольховатки на временно оккупированной территории Донецкой области. Под удары попали и склады боеприпасов возле Раздольного в Донецкой области и Ровеньков Луганской области, склад материально-технических средств вблизи Мелитополя, а также склад беспилотников в районе Дальнего Белгородской области РФ.

Кроме этого, Силы обороны Украины поразили пункты управления беспилотниками противника возле Гуляйполя в Запорожье, населенных пунктов Шевченко и Воскресенка в Донецкой области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Каиров в Херсонской области.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в ночь на 1 мая вспыхнули объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры, в частности завод и морской терминал. По информации OSINT-сообщества, пожары начались после серии попаданий.

Напомним, за несколько дней до этого — в ночь на 28 апреля — этот же НПЗ уже в третий раз за месяц подвергся атаке. Тогда региональные власти объявили о «серьезной чрезвычайной ситуации», вызванной масштабным возгоранием и утечкой нефти. Людей, которые живут рядом, призвали срочно «эвакуироваться».

