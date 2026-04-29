Мир
153
1 мин

Черная туча над Туапсе растет на глазах: масштабный пожар после атаки дронов сняли с неба (видео)

«НПЗувий» в Туапсе становится все ярче и масштабнее.

Катерина Сердюк
Туапссе

Туапссе

В Сети обнародовали видео масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе , снятое с иллюминатора пассажирского самолета. На кадрах видно густое черное облако дыма, накрывшее город после атаки.

Кадры публикуют росСМИ.

По сообщениям, после третьего за месяц удара дронов Туапсинский НПЗ полностью остановил переработку нефти. Дым от пожара до сих пор держится над городом, а местным жителям советуют не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха.

Из-за масштаба разрушений российские власти были вынуждены признать последствия инцидента и направить на место руководство МЧС РФ.

Атаки на НПЗ в Туапсе – что известно

Как мы писали, в ночь на 28 апреля НПЗ в Туапсе атаковали дроны. Вспыхнул пожар.

Из-за инцидента местные власти эвакуировали жителей близлежащих районов и назвали ситуацию серьезным чрезвычайным событием. Речь шла об угрозе распространения огня на жилые дома. Город накрыл густой дым, в воздухе чувствовался резкий запах гари, а в реке заметили темные пятна, похожие на нефтепродукты.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по НПЗ «терроризмом» и одновременно признал, что атаки беспилотников представляют угрозу инфраструктуре.

