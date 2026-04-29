Чорна хмара над Туапсе росте на очах: масштабну пожежу після атаки дронів зняли з неба (відео)

Туапсе

Реклама

У Мережі оприлюднили відео масштабної пожежі на нафтопереробному заводі в Туапсе, зняте з ілюмінатора пасажирського літака. На кадрах видно густу чорну хмару диму, яка накрила місто після атаки.

Кадри публікують росЗМІ.

За повідомленнями, після третього за місяць удару дронів Туапсинський НПЗ повністю зупинив переробку нафти. Дим від пожежі досі тримається над містом, а місцевим жителям радять не виходити на вулицю через забруднення повітря.

Реклама

Через масштаб руйнувань російська влада була змушена визнати наслідки інциденту та направити на місце керівництво МНС РФ.

Атаки на НПЗ у Туапсе — що відомо

Як ми писали, у ніч проти 28 квітня НПЗ у Туапсе атакували дрони. Спахнула пожежа.

Через інцидент місцева влада евакуювала жителів прилеглих районів і назвала ситуацію серйозною надзвичайною подією. Йшлося про загрозу поширення вогню на житлові будинки. Місто накрив густий дим, у повітрі відчувався різкий запах гару, а в річці помітили темні плями, схожі на нафтопродукти.

Президент РФ Володимир Путін назвав удари по НПЗ «тероризмом» і водночас визнав, що атаки безпілотників становлять загрозу для інфраструктури.

Реклама

Новини партнерів