207
2 хв

Чи потрібно замочувати одяг перед пранням: експерти розкрили, коли це дійсно необхідно, а коли можна обійтися без цього

Багато хто перетворює прання на чистий «автопілот»: кинув речі в машинку, додав порошок, натиснув кнопку — і забув. Але саме в таких звичних дрібницях часто й ховаються помилки.

Одна з них — ігнорування або, навпаки, надмірне використання замочування одягу перед пранням. Експерти пояснили, коли ця функція справді працює, а коли вона лише витрачає час.

Що таке режим замочування

Попереднє замочування — це додатковий етап прання, коли речі перед основним циклом певний час перебувають у воді з мийним засобом. Пральна машина при цьому періодично рухає білизну, щоб вода рівномірно проникала у тканину.

Залежно від техніки, замочування може тривати від 15 хвилин до приблизно години.

Його головна ідея проста: «розм’якшити» бруд і плями ще до основного прання. Наприклад, кавові чи інші рідкі забруднення легше видаляються, якщо попередньо повернути їх у рідкий стан і послабити їхнє зчеплення з волокнами тканини.

Коли замочування справді потрібне

Фахівці підкреслюють: у щоденному пранні ця функція не є обов’язковою. Сучасні пральні засоби вже достатньо потужні, щоб справлятися з більшістю забруднень без додаткових етапів.

Ключовий момент — швидкість реакції. Чим раніше ви взялися за пляму, тим простіше її прибрати. Якщо щось пролилося на одяг поза домом, найкраще рішення — одразу промити тканину холодною водою.

Режим замочування варто використовувати у складніших випадках:

  • застарілі або глибокі плями;

  • бруд від трави, ґрунту, їжі чи жиру;

  • сильно забруднений одяг після активного дня;

  • спортивні речі, які вбирають запах поту.

Коли без замочування можна обійтися

У більшості побутових ситуацій цей крок просто зайвий. Якщо пляма свіжа або вже була попередньо оброблена засобом для виведення плям, пральна машина впорається і без замочування.

Більше того, багато експертів радять не ускладнювати процес і використовувати сучасні плямовивідники замість довгого замочування.

Ще один варіант — ручне замочування в раковині чи тазі. Це дає контроль над процесом: можна потерти забруднення щіткою і одразу побачити, чи зникає пляма, ще до прання в машинці.

Важливі нюанси, які часто ігнорують

Перед будь-яким замочуванням варто уважно читати ярлики на одязі:

  • делікатні тканини, як-от шовк і вовна, можуть зіпсуватися від води;

  • темні речі іноді линяють при тривалому замочуванні;

  • надмірний час у воді може послабити структуру тканини.

Замочування одягу — це не обов’язковий етап, а радше «швидка допомога» для складних плям. Воно справді може полегшити життя, але лише тоді, коли використовується доречно.

У всіх інших випадках достатньо сучасного прання, правильно підібраного засобу та швидкої реакції на забруднення.

