Не схожа на жоден інший вулкан: геологи розкрили природний феномен гори Етна

Вулкан Етна виявися унікальним природним феноменом

Геологи з’ясували, що італійський вулкан Етна має абсолютно унікальне походження і належить до нового типу вулканізму, який не підпадає під жодну з раніше відомих класифікацій. Це несподіване відкриття було зроблене після детального аналізу геохімії лавових шарів, який показав, що гора заввишки понад 3400 метрів утворилася через нестандартну деформацію на стику тектонічних плит.

Як унікальні геологічні процеси вплинули на еволюцію знаменитої гори на Сицилії, розповідає наукове видання Live Science.

Аномальне розташування та склад лави

До цього відкриття науковці поділяли всі вулкани на три основні типи:

ті, що утворюються на океанічних хребтах

всередині плит над «гарячими точками» (як на Гаваях)

в зонах субдукції, де одна плита занурюється під іншу

Проте Етна взагалі не відповідає жодній із цих категорій, оскільки вона розташована безпосередньо на місці зіткнення Африканської та Євразійської плит, а не в глибині континенту. До того ж її лава за хімічним складом дуже нагадує виверження з «гарячих точок», хоча жодних доказів існування такого джерела під Сицилією фахівці не знайшли.

Еволюція Етни також була вкрай незвичною: спочатку вулкан викидав невеликі об’єми лави, багатої на кремнезем, а згодом почав вивергати значну кількість лужної лави, що повністю суперечить стандартним геологічним процесам.

Вплив тектонічних деформацій

Під час вивчення історії вивержень швейцарські вчені виявили, що магма Етни підіймається зі специфічної зони низьких швидкостей на самій вершині мантії. Зазвичай розплавлені породи з цієї зони вкрай рідко досягають поверхні, але через те, що Африканська плита занурюється нерівномірно і частково застрягає, утворюються розломи та складки, які дозволяють магмі вільно виходити назовні.

Спочатку ця магма проходила крізь континентальну кору, внаслідок чого утворювалася кремнеземна лава, а значно пізніше сформувався пряміший канал, яким почала підійматися лужна лава в менших обсягах. Незалежна експертка з Університету Юти Сара Ламбарт пояснила, що хоча Етна є єдиною у своєму роді, її вивчення доводить величезний і поки недооцінений вплив літосфери на вулканічну активність по всьому світу.

Нагадаємо, гора Еребус в Антарктиді вважається найзагадковішим вулканом планети. Вона не лише приховує одне з небагатьох на планеті постійних лавових озер, а й щодня викидає в повітря золото на тисячі доларів.

