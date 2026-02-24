Вулкан, який мовчав 700 000 років, почав "оживати": що відбувається

Вулкан Тафтан прокидається після 700 000 років сплячки. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В Ірані зафіксували ознаки активізації вулкана Тафтан, який не проявляв активності сотні тисяч років. За даними нового дослідження, за останні десять місяців поверхня гори піднялася приблизно на 9 сантиметрів, що може свідчити про накопичення внутрішнього тиску.

Про це йдеться в матеріалі Earth.com.

Що відомо про зміни

Науковці виявили деформацію за допомогою супутникової радарної технології InSAR. Для цього використовували дані супутників Sentinel-1, які можуть фіксувати навіть незначні рухи земної поверхні незалежно від погодних умов чи часу доби.

Реклама

Підйом був зосереджений біля вершини вулкана і тривав понад десять місяців. При цьому поверхня не повернулася до попереднього рівня, що означає — внутрішній тиск досі зберігається.

Причина активізації

Моделювання показало, що джерело змін розташоване на глибині приблизно 490–630 метрів. Ймовірно, йдеться не про нову магму, а про накопичення газів у гідротермальній системі.

Вчені виключили зовнішні фактори, такі як сильні дощі чи землетруси. Зміни, за їхніми словами, відповідають внутрішнім процесам — гази піднімаються з глибокого магматичного резервуара і створюють тиск у породах.

Чи означає це виверження

Фахівці наголошують: ознаки активності не є прогнозом виверження. Однак система вулкана може перебувати у стадії поступових змін. Найближча загроза пов’язана не з потоками лави, а з можливими фреатичними (паровими) вибухами, які можуть виникнути через контакт гарячих рідин із водою.

Реклама

Такі вибухи здатні викидати гази й попіл, що можуть шкодити здоров’ю людей і сільському господарству. Найближче місто розташоване приблизно за 50 кілометрів, і його жителі вже можуть відчувати запах сірки за певних погодних умов.

Чому це важливо

Вулкан Тафтан вважається “сплячим”, але на його вершині давно існують газові жерла. Науковці підкреслюють: відсутність вивержень у документах не означає, що система неактивна. Деякі вулкани можуть залишатися спокійними десятки тисяч років, а потім швидко змінюватися.

Що робитимуть далі

Дослідники планують встановити сейсмометри, GPS-датчики та проводити постійний контроль рівня газів — діоксиду сірки, вуглекислого газу й водяної пари. Це дозволить краще оцінити ризики та підготувати місцеві громади.

Вчені наголошують, що головна мета дослідження — не викликати паніку, а попередити владу про необхідність постійного моніторингу, поки зміни залишаються повільними та контрольованими.

Реклама

Нагадаємо, один із найнебезпечніших вулканів Північної Америки Ель-Чічон, відомий як Чичональ, знову демонструє активність. Вчені повідомляють про підвищення температури, зміну хімічного складу кратерного озера та викиди небезпечних газів.