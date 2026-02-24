- Дата публікації
Вулкан, який мовчав 700 000 років, почав "оживати": що відбувається
Супутники зафіксували незвичні зміни біля вулкана Тафтан на південному сході Ірану, який вважався сплячим сотні тисяч років. За останні місяці його вершина піднялася на кілька сантиметрів, що свідчить про накопичення тиску під землею.
В Ірані зафіксували ознаки активізації вулкана Тафтан, який не проявляв активності сотні тисяч років. За даними нового дослідження, за останні десять місяців поверхня гори піднялася приблизно на 9 сантиметрів, що може свідчити про накопичення внутрішнього тиску.
Про це йдеться в матеріалі Earth.com.
Що відомо про зміни
Науковці виявили деформацію за допомогою супутникової радарної технології InSAR. Для цього використовували дані супутників Sentinel-1, які можуть фіксувати навіть незначні рухи земної поверхні незалежно від погодних умов чи часу доби.
Підйом був зосереджений біля вершини вулкана і тривав понад десять місяців. При цьому поверхня не повернулася до попереднього рівня, що означає — внутрішній тиск досі зберігається.
Причина активізації
Моделювання показало, що джерело змін розташоване на глибині приблизно 490–630 метрів. Ймовірно, йдеться не про нову магму, а про накопичення газів у гідротермальній системі.
Вчені виключили зовнішні фактори, такі як сильні дощі чи землетруси. Зміни, за їхніми словами, відповідають внутрішнім процесам — гази піднімаються з глибокого магматичного резервуара і створюють тиск у породах.
Чи означає це виверження
Фахівці наголошують: ознаки активності не є прогнозом виверження. Однак система вулкана може перебувати у стадії поступових змін. Найближча загроза пов’язана не з потоками лави, а з можливими фреатичними (паровими) вибухами, які можуть виникнути через контакт гарячих рідин із водою.
Такі вибухи здатні викидати гази й попіл, що можуть шкодити здоров’ю людей і сільському господарству. Найближче місто розташоване приблизно за 50 кілометрів, і його жителі вже можуть відчувати запах сірки за певних погодних умов.
Чому це важливо
Вулкан Тафтан вважається “сплячим”, але на його вершині давно існують газові жерла. Науковці підкреслюють: відсутність вивержень у документах не означає, що система неактивна. Деякі вулкани можуть залишатися спокійними десятки тисяч років, а потім швидко змінюватися.
Що робитимуть далі
Дослідники планують встановити сейсмометри, GPS-датчики та проводити постійний контроль рівня газів — діоксиду сірки, вуглекислого газу й водяної пари. Це дозволить краще оцінити ризики та підготувати місцеві громади.
Вчені наголошують, що головна мета дослідження — не викликати паніку, а попередити владу про необхідність постійного моніторингу, поки зміни залишаються повільними та контрольованими.
Нагадаємо, один із найнебезпечніших вулканів Північної Америки Ель-Чічон, відомий як Чичональ, знову демонструє активність. Вчені повідомляють про підвищення температури, зміну хімічного складу кратерного озера та викиди небезпечних газів.