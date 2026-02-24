Дан Балан змінився до невпізнання і приголомшив кардинально новим образом

Дан Балан

Молдовський співак Дан Балан змінився до невпізнання та приголомшив кардинально новим образом.

Виконавець не з тих, хто фільмує кожен свій крок, а потім активно публікує це в соцмережах. Артист взагалі якомога більше уникає публічності. Тож, фанам співака не те що не таланить часто дізнаватися подробиці з його особистого життя, а й навіть нові знімки побачити.

Проте 21 лютого Дан Балан відіграв концерт у Кишиневі. На фан-сторінках виконавця його прихильники активно ділились кадрами звідти. Одразу впадає в око новий образ співака. До слова, він змінився просто до невпізнання.

Дан Балан

Дан Балан відростив густе кучеряве волосся, а щоб воно не заважало, то скористався пов'язкою. Окрім того, співак почав носити окуляри, що його риси обличчя мають зовсім інший вигляд.

Дан Балан

Зазначимо, Дан Балан підтримує Україну у війні з Росією. Виконавець навіть приїжджав до Києва та Одеси, де давав концерт. Співак відмовився від російської, а натомість спілкувався українською.

