ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Дан Балан змінився до невпізнання і приголомшив кардинально новим образом

Артиста нині просто не впізнати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дан Балан

Дан Балан

Молдовський співак Дан Балан змінився до невпізнання та приголомшив кардинально новим образом.

Виконавець не з тих, хто фільмує кожен свій крок, а потім активно публікує це в соцмережах. Артист взагалі якомога більше уникає публічності. Тож, фанам співака не те що не таланить часто дізнаватися подробиці з його особистого життя, а й навіть нові знімки побачити.

Проте 21 лютого Дан Балан відіграв концерт у Кишиневі. На фан-сторінках виконавця його прихильники активно ділились кадрами звідти. Одразу впадає в око новий образ співака. До слова, він змінився просто до невпізнання.

Дан Балан

Дан Балан

Дан Балан відростив густе кучеряве волосся, а щоб воно не заважало, то скористався пов'язкою. Окрім того, співак почав носити окуляри, що його риси обличчя мають зовсім інший вигляд.

Дан Балан

Дан Балан

Зазначимо, Дан Балан підтримує Україну у війні з Росією. Виконавець навіть приїжджав до Києва та Одеси, де давав концерт. Співак відмовився від російської, а натомість спілкувався українською.

Нагадаємо, нещодавно український артист MELOVIN на тлі розриву з нареченим кардинально змінив образ. Виконавець пофарбував волосся в яскравий колір і показав, який тепер вигляд має.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie