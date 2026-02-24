Дан Балан

Молдавский певец Дан Балан изменился до неузнаваемости и ошеломил кардинально новым образом.

Исполнитель не из тех, кто снимает каждый свой шаг, а потом активно публикует это в соцсетях. Артист вообще как можно больше избегает публичности. Поэтому, фанатам певца не то что не везет часто узнавать подробности из его личной жизни, но даже новые снимки увидеть.

Однако 21 февраля Дан Балан сыграл концерт в Кишиневе. На фан-страницах исполнителя его поклонники активно делились кадрами оттуда. Сразу бросается в глаза новый образ певца. К слову, он изменился просто до неузнаваемости.

Дан Балан

Дан Балан отрастил густые вьющиеся волосы, а чтобы они не мешали, то воспользовался повязкой. Кроме того, певец начал носить очки, что его черты лица выглядят совсем по-другому.

Дан Балан

Отметим, Дан Балан поддерживает Украину в войне с Россией. Исполнитель даже приезжал в Киев и Одессу, где давал концерт. Певец отказался от русского, а вместо этого общался на украинском.

