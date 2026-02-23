Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли можливості потрібно використовувати раціонально

Зимовий пейзаж / © Credits

Реклама

На справи і розмови, що не мають особливого значення, відволікатися не варто — вони тільки заберуть час, але не дадуть жодного результату, тому краще перенести їх на інший час або взагалі від них відмовитися.

Найправильнішою тактикою стануть дії, узгоджені із заздалегідь складеним планом — він не дасть використовувати робочі години не за призначенням.

Овен

Представникам вашого знака надзвичайно важливо виявити обережність щодо свого здоров’я — особливо сильно це стосується харчування: велика ймовірність харчового отруєння неякісними продуктами.

Реклама

Телець

Властива вам завзятість, що межує з упертістю, може стати причиною серйозного конфлікту з кимось із оточення, тому варто — хоча б інколи — входити в становище інших людей, а не тільки своє.

Близнята

Зустріч із минулого, яка може набути вигляду раптової зустрічі або телефонного дзвінка, принесе не лише приємні спогади, а й підказку щодо вирішення важливого питання.

Рак

На вигідну пропозицію фінансового характеру не варто одразу ж давати згоду, але й довго роздумувати над нею теж не слід — інакше спритніші колеги-конкуренти можуть вас випередити.

Лев

Обираючи між професійною доцільністю та добрими стосунками з колегами, бажано зупинитися на другому — моральний клімат у колективі в цьому разі важливіший за виконання плану.

Реклама

Діва

Нинішній день — прекрасний час для того, щоб, виправивши всі свої помилки, почати життя з чистого аркуша — головне, не повторити їх, інакше легко можна буде знову опинитися в тому ж — незавидному — становищі.

Терези

Якщо вам давно хотілося щось змінити у своєму — насамперед, професійному — житті, зараз саме час це зробити: головне — виявити рішучість, тоді все складеться саме так, як хочеться.

Скорпіон

Знайти відповідь на важливе запитання можна буде, тільки чесно поговоривши… із самими собою: існують моменти, в яких ви не зізнаєтеся навіть собі, але нескінченно ошукуватисґ не варто — настав час у всьому зізнатися.

Стрілець

Представникам вашого — волелюбного — знака сьогодні дуже важливо згадати про необхідність дисципліни і «вписати» свою поведінку в суворі рамки плану, тоді і день мине напрочуд успішно.

Реклама

Козоріг

Козорогам потрібно згадати, що для досягнення успіху роботу необхідно чергувати з відпочинком: звісно, не діяти не варто, але й перенапружуватися небажано — пуття від такої роботи не буде.

Водолій

Настав час переглянути свої стосунки з людьми з оточення: з тими, хто — у всіх сенсах — потягне вас назад, необхідно розлучитися, а з тими, без кого важко жити, помиритися, визнавши свою провину в сварці.

Риби

Ухваливши рішення про необхідність важливих — як професійних, так і особистих — змін, не кваптеся, а ще раз усе добре обміркуйте, пам’ятайте, що згодом повернути все до вихідної точки вам уже не вдасться.

Читайте також: