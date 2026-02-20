Скупчення планет у знаку Риби в період Місячного затемнення 3 березня: що на нас чекає в цей час

Місячне затемнення / © Associated Press

Це створює позитивне тло у темах, пов’язаних із підтримкою, турботою, домом, сім’єю, безпекою та відновленням ресурсів. Така комбінація створює умови, коли багато процесів починають рухатися швидше, але водночас потребують акуратності й уважності. На тлі Місячного затемнення у Діві 3 березня можуть виявлятися ситуації, які давно назрівали, але не доходили до конкретних дій, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Затемнення в Діві є повнею, що порушує питання ладу, здоров’я, роботи, розкладу, зобов’язань. Це період, коли доводиться розбиратися з тим, що відкладалося: документи, побутові справи, робочі процеси, фінансові розрахунки.

Повня у Діві формує опозицію до планет, які перебувають у Рибах. Це створює напружену вісь між практичними завданнями Діви і більш розмитими, емоційними та інтуїтивними процесами Риб. З одного боку, посилюється потреба в ладі, конкретиці, перевіреній інформації та чітких діях. З іншого — активуються теми, пов’язані з почуттями, натхненням, очікуваннями і внутрішніми станами, які складно структурувати.

Таке положення планет підкреслює суперечності між «треба» і «хочу», між раціональним підходом і прагненням плисти за течією. Повня висвічує все, що потребує уваги в повсякденному житті: здоров’я, режим, робочі процеси, побутові питання. А планети в Рибах тягнуть у бік розслаблення, творчості, уникнення перевантажень і спроб усе контролювати.

Опозиція показує, де баланс порушено, і допомагає побачити, що саме треба підкоригувати, щоб справи йшли рівніше та без зайвого напруження. Незважаючи на період затемнень, енергетичне тло усе ж є сприятливим.

Ретроградний Меркурій і ретро-Юпітер у період затемнень вмикають «повторне коло». Можуть повернутися незавершені розмови і люди, з якими потрібно щось прояснити. Гармонійний аспект між планетами дає можливість вчасно виправити помилки. Це шанс поліпшити ситуацію, яка раніше здавалася складною, і знайти зручніший варіант вирішення.

Юпітер у Раку в гармонійних аспектах до Місяця і Сонця, тобто до повні (затемнення 3 березня), допомагає діяти м’якше, але ефективніше. Венера і Марс у загальній конфігурації посилюють взаємодію з людьми, тому відбувається активізація стосунків і соціальних зв’язків. Багато розмов матимуть практичне значення — не просто обмін думками, а реальні кроки.

У цей період можуть порушуватися питання, пов’язані з домом, сім’єю і місцем проживання. Юпітер у Раку посилює потребу в стабільності, комфорті та відчутті захищеності, тому багато хто починає замислюватися про те, як поліпшити свій простір або змінити побутові умови. Це може стосуватися ремонту, переїзду, розширення житлоплощі або обговорення сімейних планів.

Місячне затемнення в Діві допомагає побачити, що саме потребує уваги. Воно висвічує деталі, які раніше вислизали: організаційні моменти, розподіл обов’язків, побутові дрібниці, які давно пора впорядкувати. У цей період стає простіше зрозуміти, що потрібно змінити, щоб життя вдома стало зручнішим і спокійнішим.

Для деяких людей цей час може стати відправною точкою для серйозних рішень — від обговорення майбутнього сім’ї до вибору нового місця проживання. Енергія періоду підштовхує до того, щоб навести лад у тих сферах, які довго залишалися «на потім», і зробити кроки, які поліпшать якість повсякденного життя.

Стеліум планет у знаку Риби, утворюючи тригон до свого управителя — Юпітера в Раку — створює сприятливі умови для розв’язання практичних питань, відновлення зв’язків і поліпшення побутових і робочих процесів. Місячне затемнення в Діві 3 березня підбиває риску під старим етапом і допомагає побачити, що вимагає ладу, чіткості та конкретних дій.

Важливо пам’ятати про те, що гармонійні аспекти створюють відчуття нескінченного добробуту, і саме в цьому криється головна пастка періоду. На тлі м’яких і підтримувальних впливів легко пропустити важливі деталі, недооцінити можливі небезпеки й складнощі або занадто рано вирішити, що ситуація повністю під контролем. Але ретроградні планети в опозиційному знаку до Місячного затемнення 3 березня все ще активно впливають на процеси, тому поспішні висновки можуть призвести до помилок.

Зараз особливо важливо перевіряти ще раз інформацію, документи і домовленості — не тому, що щось обов’язково піде не так, а тому, що дрібні неточності можуть виявитися пізніше і вимагати додаткових зусиль. Період краще підходить для завершення старих справ, ніж для запуску нових проєктів: незакриті питання дають про себе знати і вимагають уваги.

Навантаження теж може зростати непомітно. Енергія Діви підштовхує до того, щоб брати на себе більше, ніж потрібно, прагнути все організувати і контролювати. Важливо вчасно зупинитися і розподілити сили, щоб не перегоріти.

Допомога збоку зараз дійсно може виявитися корисною. Люди, які пропонують підтримку або діляться досвідом, здатні помітити те, що ви могли упустити. Це не час тягнути все поодинці — спільні зусилля дають кращий результат.