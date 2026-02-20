ТСН у соціальних мережах

Суспільство
79
2 хв

Володимир та Олена Зеленські у чорних вбраннях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності

Президентське подружжя взяло участь у пам'ятній церемонії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир та Олена Зеленські

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. У соцмережах подружжя з’явився спільний допис із світлинами із пам’ятного заходу.

Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014-го. Вони також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

«Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році. Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи. Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної Сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні!» — йдеться у спільному дописі подружжя Зеленських.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді з’явилася там в образі total black. На ній було класичне довге пальто вільного крою, светр із високою горловиною, широкі штани, рукавички і чорні гостроносі ботильйони на стійких підборах. В Олени було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський був одягнений у чорну куртку і чорні штани, які доповнив чорними кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви продемонструвла аутфіт у чорному вбранні і з синьо-жовтою квіткою.

79
