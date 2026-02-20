Володимир та Олена Зеленські у чорних вбраннях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. У соцмережах подружжя з’явився спільний допис із світлинами із пам’ятного заходу.

Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014-го. Вони також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

«Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році. Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи. Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної Сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні!» — йдеться у спільному дописі подружжя Зеленських.

Перша леді з’явилася там в образі total black. На ній було класичне довге пальто вільного крою, светр із високою горловиною, широкі штани, рукавички і чорні гостроносі ботильйони на стійких підборах. В Олени було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Володимир Зеленський був одягнений у чорну куртку і чорні штани, які доповнив чорними кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви продемонструвла аутфіт у чорному вбранні і з синьо-жовтою квіткою.