Субота, 21 лютого, — час рішучих вчинків, які — навіть належачи до побутової сфери — мають бути по-справжньому грандіозними: стосуватися ремонту або будівництва нового житла. Єдиний виняток — фінансові операції, які можуть бути тільки мінімальними, інакше вони можуть призвести до серйозних матеріальних втрат. А ось вирушати в поїздки й переїжджати на нове місце проживання не лише можна, а й треба. Щодо відпочинку, то він повинен бути тільки активним — пасивне проведення часу не вітається.

У неділю, 22 лютого, бажано провести час на самоті, подумавши про те, як складаються наші професійні та особисті справи, і що ми можемо — і повинні — зробити для того, щоб зробити їх кращими. Через підвищену емоційність і вразливість у стосунках будь-яке, навіть незначне з’ясування стосунків, може призвести до сварок і конфліктів, тож краще їх уникати.

Кому пощастить у такий — можливо, непростий, але цікавий — час?

Рак

Ракам зірки радять надати допомогу тим, хто стане їх про це просити — добрі справи принесуть їм не тільки моральне задоволення, а й реальну, хоч і абсолютно несподівану користь. Річ у тім, що, розв’язуючи чужі проблеми, вони зможуть відшукати, а потім і ліквідувати власну, яка непомітно вносила в їхнє існування серйозний дисонанс. Можна сказати, що після цього представникам знака стане легше дихати — до того ж, не тільки в переносному, а й у прямому сенсі цього слова.

Діва

Дівам — особливо тим із них, хто останнім часом відчуває, що сімейне життя, як то кажуть, тріщить по швах, не варто відмовлятися від зустрічі з людиною, з якою їх у нещодавньому — чи далекому — минулому пов’язували близькі стосунки. Можливо, їм навіть не варто чекати, доки вона станеться випадково, а рішуче взятися за її організацію. Важко сказати, чи змінить таке побачення життя представників знака, але за те, що за його допомогою вони зможуть інакше поглянути на обставини, що склалися, цілком можна ручатися.

Козоріг

Козорогам бажано присвятити цей час близьким і коханим людям, влаштувавши їм невеличке свято. Зірки радять їм продумати план «заходів», які будуть цікавими для всіх вікових груп, приготувати нехай і невеликі, але приємні подарунки чи сувеніри та просто подумати, які добрі слова вони зможуть сказати кожному. У такому разі вони не лише потішать оточення, а й отримають свою порцію радості й заряд оптимізму, саме цього їм останнім часом так не вистачало.

