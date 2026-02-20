Шведська королівська родина відвідала церемонію прощання з принцесою Дезіре

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Королівська родина в повному складі прибула на церемонію прощання, яка відбулася в каплиці Королівського палацу у Стокгольмі.

Минуло майже місяць від дня смерті принцеси, яка померла 21 січня. Відповідно до закону Швеції, поховання чи кремація мають відбутися протягом місяця після смерті, а середній термін очікування нині перевищує три тижні — саме стільки часу знадобилося королівській родині, щоб попрощатися з принцесою.

Принцеса Дезіре / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл XVI Густав очолив похорон своєї сестри в супроводі дружини королеви Сільвії, доньки кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля, які були присутні разом з дочкою принцесою Естель.

Юній принцесі, якій ось-ось виповниться 14 років, вперше довелося бути присутньою на подібному заході, що свідчить про те, що вона поступово відіграватиме помітнішу роль у суспільному житті королівської родини.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з донькою принцесою Естель / © Getty Images

Також на церемонії з’явилися принцеса Софія і принц Карл Філіп, які були без своїх маленьких дітей, а також принцеса Мадлен, яка нещодавно переїхала зі США назад до Швеції. Вона була зі своїм чоловіком Крістофером О’Ніллом.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Принцеса Софія і принц Карл Філіпп / © Getty Images

Нагадаємо, раніше палац повідомив, що принцеса Дезіре, баронеса Сільфвершильд, мирно померла у своєму будинку в Коберзі у Вестергетланді в оточенні сім’ї в середу, 21 січня 2026 року, у віці 87 років. До цього Дезіре багато років не з’являлася на публіці. 2023-го вона перенесла важкий випадок менінгіту, через який кілька місяців провела в ліжку, що погіршило її здоров’я.