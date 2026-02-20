- Дата публикации
Шведская королевская семья посетила церемонию прощания с принцессой Дезире
В Швеции попрощались с принцессой Дезире – старшей сестрой короля Карла Густава.
Королевская семья в полном составе прибыла на церемонию прощания, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме.
Прошло почти месяц со дня смерти принцессы, она скончалась 21 января. Согласно закону Швеции захоронение или кремация должны состояться в течение месяца после смерти, а средний срок ожидания в настоящее время превышает три недели — именно столько времени потребовалось королевской семье, чтобы попрощаться с принцессой.
Король Карл XVI Густав возглавил похороны своей сестры в сопровождении жены королевы Сильвии, дочери кронпринцессы Виктории и принца Даниэля, которые присутствовали вместе с дочерью принцессой Эстель.
Юной принцессе, которой вот-вот исполнится 14 лет, впервые пришлось присутствовать на подобном мероприятии, что свидетельствует о том, что она постепенно будет играть более заметную роль в общественной жизни королевской семьи.
Также на церемонии появились принцесса София и принц Карл Филипп, они были без своих маленьких детей, а также принцесса Мадлен, недавно переехавшая из США обратно в Швецию. Она была со своим мужем Кристофером О'Ниллом.
Напомним, ранее дворец сообщил, что принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд, мирно скончалась в своем доме в Коберге в Вестергетланде в окружении семьи в среду, 21 января 2026 года, в возрасте 87 лет. До этого Дезире много лет не появлялась на публике. В 2023 году она перенесла тяжелый случай менингита, из-за которого несколько месяцев провела в постели, что ухудшило ее здоровье.