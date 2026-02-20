ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
151
Эмили Ратажковски показала своего нового возлюбленного, который оказался бывшим Дуа Липы

Модель решила подтвердить серьезность своих новых отношений.

Юлия Кудринская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски опубликовала серию фотографий в своем Instagram, которая заинтересовала ее поклонников. Все дело в том, что на них она позирует со своим возлюбленным — 44-летним французским кинорежиссером греческого происхождения Роменом Гаврасом.

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Слухи об их романе ходили давно, однако они их никак не комментировали.

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски и Ромен Гаврас / © Instagram Эмили Ратажковски

Интересно, что Ромен раньше встречался с певицей Дуа Липой. Они были в отношениях около 8 месяцев. Официально пара дебютировала на Каннском кинофестивале, а о расставании стало известно в начале декабря 2023 года. Инициатором разрыва стала певица, которая решила сосредоточиться на карьере. Сейчас она помолвлена с 36-летним актером Калумом Тернером.

Отметим, Эмили Ратажковски ранее была замужем за Себастьяном Беар-Макклардом, от которого родила сына Сильвестра, которому уже скоро исполнится 5 лет. Модель подала на развод в сентябре 2022-го, а официальный процесс завершился аж в июле 2025-го.

Эмили Ратажковски с бывшим мужем Себастьяном Беар-Макклардом / © Getty Images

Эмили Ратажковски с бывшим мужем Себастьяном Беар-Макклардом / © Getty Images

Ранее, напомним, топ-модель позировала полностью обнаженной.

