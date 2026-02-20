Не спешите выбрасывать старые подушки - практичные способы дать им вторую жизнь / © Associated Press

Смена подушки — маленький апгрейд качества сна. Выбросить старую — самое простое решение, однако не самое экологичное. Издание Martha Stewart собрало идеи, как использовать подушки повторно, потому что ответственное потребление — это уже не тренд, а новая норма.

Подушки обычно служат 1-2 года, в зависимости от наполнителя и качества. Со временем они теряют форму, поддержку и гигиеничность для сна. Но если подушка чистая и без признаков плесени, ее материалы еще можно использовать. Повторное использование текстиля — это уменьшение отходов, экономия средств и плюс к экологической сознательности. И самое приятное — большинство идей не требуют специальных навыков.

Мягкая подкладка для сада

Если вам позаботится работать в саду или на даче, старая подушка может стать комфортной подкладкой для коленей во время прополки или высадки цветов. Чтобы она прослужила дольше:

поместите ее в чехол из водонепроницаемой ткани

используйте старый тент или плотный пакет

зашейте края, чтобы наполнитель не намокал

Колени скажут вам «спасибо» уже после первой грядки.

Помощь приютам для животных

Приюты для собак и кошек часто нуждаются в мягких материалах для обустройства клеток и вольеров. Старые подушки могут стать теплым лежаком для животных. Перед тем как передать:

проверьте, принимает ли приют подушки

убедитесь, что они чистые и без резких запахов

Или же используйте подушку дома, просто заверните ее в старую наволочку или плед и сделайте лежанку для собственного любимца.

Амортизатор во время переезда

Переезд — это всегда хаос. Старые подушки могут выполнить роль безопасной упаковки для:

посуда

декоративных предметов

ваз и светильников

Они также станут мягким барьером между мебелью и стенами во время транспортировки. Экономно и практично.

Домашний коврик для коленей

Уборка нижних полок, мытье пола или сортировка вещей в шкафу — задача, где колени страдают больше всего. Подушка может превратиться в удобный мини матрас. Можно:

использовать ее, просто наденьте плотный чехол

вытащить наполнитель и создать компактную плоскую подушку собственного дизайна

Обновление мягких игрушек

Если подушка наполнена синтепоном или другим искусственным материалом, ее содержимое можно использовать для «реанимации» любимого мишки или зайчика. Немного швейных навыков и мягкая игрушка снова станет объемной, как новая. Особенно актуально для детских комнат.

Комфорт для террасы или балкона

Подушки, которые уже не подходят для спальни, могут прекрасно работать на открытом воздухе.

Добавьте новый водостойкий чехол.

Используйте их для стульев, скамейки или пола на балконе.

Даже простая подушка способна сделать зону отдыха более уютной, без лишних затрат.

Стильный напольный пуф для пола

Один из самых креативных вариантов — создать напольный пуф.

Что нужно:

наполнитель из старых подушек

ткань, можно использовать старую простыню или декоративный текстиль

базовые навыки шитья

Такой пуф станет идеальным для:

детского уголка

зоны чтения

медитационного пространства

дополнительного сидения для гостей

Экологично, бюджетно и будто с Pinteres.

Когда все же стоит выбросить

Подушку лучше утилизировать, если:

она имеет неприятный стойкий запах

есть следы плесени

материал сильно поврежден или слежавшийся

В таком случае стоит узнать, принимают ли текстиль на переработку в вашем городе.

Старая подушка — это не мусор, а ресурс. Немного креативности и она становится садовым аксессуаром, лежанкой для животного, частью интерьера или даже дизайнерским пуфом. В мире, в котором мы стремимся к более осознанному потреблению, такие маленькие решения формируют большие изменения. И, согласитесь, гораздо приятнее создать что-то новое, чем просто вынести еще один пакет в мусорку.